尹錫悅接見美中日特使！習近平「力邀訪中」　南韓外交政策受關注

▲尹錫悅10日在首爾龍山總統辦公室接見王岐山。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫昨（10）日正式就職後，接見來自美國、中國、日本等國的外交使節團。今年適逢韓中建交30周年，中國國家副主席王岐山邀請尹錫悅訪韓；美國「第二先生」任德龍（Doug Emhoff）則轉交美國總統拜登的親筆信函，強調美韓同盟合作的重要性；至於日本外相林芳正則轉達首相岸田文雄的親筆信。

根據《韓聯社》，王岐山代表中國國家主席習近平作為祝賀使節團成員之一訪韓，10日下午尹錫悅在首爾龍山總統辦公室接見室會晤王岐山，王岐山表示，「習近平主席誠摯邀請、歡迎尹錫悅總統在方便的時間點訪問中國。」

不過習近平自從2014年朴槿惠政府時期造訪南韓後，時隔8年至今便未再到訪南韓，而南韓前總統文在寅就任時也曾2度到訪中國，依照外交慣例，應該輪到習近平訪韓。

對此，尹錫悅向王岐山傳達感謝之意，表示期盼習近平訪韓，同時強調南韓致力於以和平手段解決北韓（朝鮮）核武問題，此也符合中國方面的利益。《韓聯社》分析，尹錫悅就職前後就強烈宣示強化韓美同盟的決心，拜登將於20日訪韓、加上北韓恐於近期進行第7次核試，因此尹、王的談話備受關注。

▼尹錫悅接見美國「第二先生」任德龍。（圖／路透社）

▲日本外相林芳正向尹錫悅傳達岸田文雄的親筆信。（圖／路透社）

美國政府則派副總統賀錦麗的丈夫任德龍作為訪韓使節團代表，於10日在首爾龍山總統辦公室會晤尹錫悅，同時傳達拜登的親筆信函。對於拜登將於20日訪韓，任德龍表示，拜登深知自己是南韓總統就任後，在最短時間內訪韓的美國總統。

至於日本則派遣外務大臣林芳正訪韓，同時於10日將首相岸田文雄的親筆信函轉交給尹錫悅，強調日本政府十分重視「美、日、韓」、「日、韓」之間的戰略合作關係。

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