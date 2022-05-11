耳朵癢癢的！醫生夾出「整隻蟑螂」　驚：再晚就繼續往裡鑽

▲醫師從耳道內拉出一整隻蟑螂。（圖／TikTok／keenanslife）



記者王佩翊／編譯

美國一名女子日前覺得自己耳朵癢癢的，似乎有東西卡在裡面，即使她嘗試擤鼻涕，把東西弄出來，但還是失敗，於是她只好求助醫師。沒想到就醫後，醫師竟從她的耳朵內拉出一隻「小蟑螂」，連一旁的護理師都嚇得將整個過程拍下來。醫師指出，由於蟑螂不會後退，因此如果沒有及時取出，恐怕會一直往耳朵深處鑽，直到進入大腦，十分危險。

來自美國的基南（Keenan Artelli）在TikTok上分享了一段恐怖經歷，有一天她睡覺時，突然覺得有東西跑進耳朵裡，於是她便用力地擤鼻涕，希望能夠藉力使力將卡在耳朵裡的東西弄出來，但是擤了3、4次鼻涕都沒什麼用，於是她只好到醫院尋求專業人士的協助。

▲醫師在基南的耳朵發現一隻昆蟲腿。（圖／TikTok／keenanslife）



醫師仔細查看後，便發現耳道內竟然有一隻咖啡色的昆蟲腿，現場所有醫護人員也都嚇了好大一跳。醫師隨即用鑷子輕輕地將蟲蟲拉出，才發現卡在女子耳道裡的竟是一隻小蟑螂。由於害怕蟑螂可能有抱卵或是在過程中屍體被破壞，導致有無法清除的遺留物掉在耳道內，因此整個過程醫師都非常小心。不過從照片中還是可以看出，蟑螂依舊斷了一條腿。

基南接受治療的過程被拍了下來，事後她也將這個荒謬遭遇分享到TikTok上。基南說，當時蟑螂在耳朵內待了30到45分鐘，她雖然試著自己弄出來，但沒成功，因此才會到醫院。醫生也告訴基南，因為蟑螂不會倒退，如果時間一長，牠就只能一直往前走，一路走到大腦。

部分網友質疑，醫師應該用機器把蟑螂吸出來，才比較乾淨，不會有屍體遺留在耳道內，不過基南則回應，醫師說這樣可能會傷害到耳膜，因此才會使用保守療法夾出。

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