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白俄派軍部署烏克蘭邊界　盧卡申科：莫斯科承諾協助製造導彈

▲▼俄羅斯和白俄羅斯武裝部隊12日舉行聯合演習。（圖／路透）

▲俄羅斯和白俄羅斯武裝部隊舉行聯合演習。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

白俄羅斯武裝部隊宣布，將在國內南部與烏克蘭交界處的三個區域，增派特種作戰部隊駐守。與此同時，白俄羅斯總統盧卡申科也表示，俄羅斯已同意協助製造導彈，避免北約的侵擾。

根據《路透社》報導，白俄羅斯武裝部隊10日表示，該國將在南部與烏克蘭接壤的三個邊境區域，部署特種作戰部隊。白俄軍方參謀總長古列維奇（Viktor Gulevich）表示，「美國及其盟國繼續在白俄邊境加強軍事存在，在過去6個月中，已確定的組織在數量和質量上，都增長了一倍多。」

▲▼ 俄羅斯總統普丁（右）及白俄羅斯總統盧卡申科（左）。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯總統普丁（右）及白俄羅斯總統盧卡申科（左）。（圖／達志影像／美聯社）

盧可申科（Alexander Lukashenko）表示，莫斯科已經同意幫助白俄羅斯生產，類似俄軍所使用的「伊斯坎德爾」（Iskander）短程彈道飛彈，同時將繼續使用S-400與S-300防空導彈系統，「我們是現實主義者，我們知道無法擊敗北約，但我們可以造成破壞，特別是對那些我們可能受到攻擊的領土。」

近幾個月以來，北約國家波蘭、立陶宛和拉脫維亞不斷在白俄邊境集結士兵，白俄也持續增加國內軍事演習的次數和強度作為回應，古列維奇指出，「白俄也在西部邊境部署防空、火炮和導彈部隊進行演練。」

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