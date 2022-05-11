瓦格納前傭兵揭俄軍最大弱點：拿不下基輔是無可避免的事

▲瓦格納集團前傭兵蓋碧杜林曾與俄軍並肩作戰，見識過俄軍的優勢和劣勢。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

與克里姆林宮關係緊密的俄國傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group），前成員蓋碧杜林（Marat Gabidullin）曾和俄軍一同在敘利亞作戰，他表示俄軍之所以能扭轉敘利亞內戰走勢，行動主要為空中攻擊，而這次俄烏開戰沒能第一時間拿下烏克蘭首都基輔，其實是「無可避免」的結果，因為多年來俄軍從未在實戰中正面遭遇過強敵。

55歲的蓋碧杜林曾在敘利亞和俄軍並肩作戰，也參與過2014年以來的烏東衝突，於2019退出瓦格納集團後，今年5月推出新書，內容揭露這個與俄羅斯政府關係密切卻從未被克宮正式承認的集團秘辛，目前他人來到巴黎宣傳新書。

蓋碧杜林接受路透社專訪時表示，就在2月24日俄羅斯入侵烏克蘭之前，他接到一通召集電話，對方邀請他重回集團，以傭兵身分前進烏克蘭。然而他拒絕了，他說他深知就算俄軍在敘利亞協助總統阿薩德扭轉戰局，也為部隊配備新式現代化武器，但俄軍仍然準備不足，「他們很驚訝烏軍竟然會如此頑強抵抗，而且他們遇上了一支真正的軍隊。」

蓋碧杜林說俄羅斯軍方的人告訴他，他們原先預期會面對的是一支軍紀渙散的雜牌軍，沒想到卻是一支訓練有素的正規軍，「我告訴他們『兄弟們，你們錯了。』」

蓋碧杜林的意見和部分多年來力挺普丁的俄國軍事專家相似，他們都認為整場戰事執行的相當失敗。抱持這方面意見的挺俄派人數雖然不多，但有增加趨勢，曾參與2014年烏東軍事行動的格爾金（Igor Girkin）和亞歷山卓夫（Alexei Alexandrov），都認為這次侵烏行動是個錯誤。

曾參與過敘利亞最血腥戰事之一的蓋碧杜林，2016年因為嚴重受傷陷入昏迷長達一周，之後在醫院休養了3個月，接受移除腎臟和部分腸部手術。路透社已取得消息，獨立證實蓋碧杜林確實曾是瓦格納集團的傭兵，並參與過敘利亞內戰。

蓋碧杜林指出俄羅斯之所以能成功協助阿薩德扭轉內戰敗局，是因為俄軍主要執行的是空中攻擊，未直接與敵人部隊正面交戰，地面推進則仰賴瓦格納傭兵和其他傭兵武力。此外，他說俄軍此前的任務相較於侵烏戰爭都更加簡單，除了在敘利亞打擊叛軍外，面對伊斯蘭國（ISIS）時也因為對方沒有防空系統和武力，因此才能夠順利推進。

面對烏克蘭就是另一回事了，蓋碧杜林表示他在敘利亞已經看過太多俄軍的行為了，他們很多時候並沒有直接參與戰鬥，「這支軍隊...在需要學習如何戰鬥時，並沒有學到如何真正打一場戰。」

雖然先前已經知道俄羅斯即將入侵烏克蘭，但蓋碧杜林表示他沒想預期到會是如此龐大的規模，「我甚至沒辦法想像俄羅斯會對烏克蘭發動戰爭。這怎麼可能？不可能的事嘛。」