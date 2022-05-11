美國務院文件出現1改變　趙怡翔揭背後意義：不再期望兩岸和平統一

▲台北市議員參選人「口譯哥」趙怡翔。（圖／記者李毓康攝）



記者崔子柔／綜合報導

美國國務院本月5日大幅度更新網站上的美台關係現況描述成果清單（Fact Sheet），移除「台灣是中國的一部分」、「不支持台獨」等用語，台灣駐美代表處政治組前組長趙怡翔昨（10）日在臉書發文表示，在更新後的內容中，有一處能看出美國不再對兩岸和平統一抱有期望。

趙怡翔提到，美國在過去的政策中都會強調，兩岸關係上的變動須由兩岸人民同意，更直接的說法就是「台灣的未來必須跟對岸綁在一起，沒有自己選擇的權利」，美國長期以來使用這樣的政策，避免兩岸關係上有過大衝擊。

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趙怡翔指出，新版本中則已將這些內容排除，從「兩岸人民的同意」更改為「台灣人民的意願和最大利益」，代表美方清楚台灣是成熟的民主國家，對自己的未來有選擇權，任何兩岸上的變動，需要符合台灣民意。

趙怡翔也說，這也文字在民主黨2020年的外交政策立場中出現，這是民主黨首度將「一中原則」改寫成「民主黨堅持台灣關係法，並持續鼓勵以台灣人民的意願和最大利益為原則，和平解決兩岸議題」，他提到當年負責民主黨外交政策、拜登競選團隊的首席外交顧問，就是現在的美國國務卿布林肯（Antony Blinken），「今天能看到如此大的變動，背後的功勞還是要感謝布卿的支持」。

▼ 民主黨2020年的外交政策。（圖／翻攝自Facebook／趙怡翔）

