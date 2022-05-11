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今全台一波水氣！後天滯留鋒襲　到下周防「中尺度對流劇烈雨」

（圖／氣象局）

▲今晨有水氣移入。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，今天（11日）大氣不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨；周五至下周一首波梅雨季滯留鋒面徘徊，為各地帶來陣雨、雷雨的機率，應注意「中、小尺度」對流系統所伴隨的劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨），及累積的致災性降雨；各地氣溫明顯轉涼，下周一晨、晚及下周二晨，北台最低氣溫降至16度左右。

中央氣象局預報員曾昭誠接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天西半部有些降雨，在下半天會緩解，但午後仍有雷陣雨；周四主要是午後雷陣雨，集中在北部、東半部；周四晚到周五鋒面接近，中部以北和東北部將轉為有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生機率，其他地區有午後雷陣雨。

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▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

曾昭誠提醒，鋒面最主要影響時間落在周六、周日，很容易有短延時強降雨，降雨較劇烈一些，西半部和東北部有陣雨或雷雨，累積雨量可能達大雨或豪雨；下周一鋒面逐漸南移，降雨集中在中南部和東南部，並有局部大雨發生機率，其他地區也有些降雨；下周二鋒面南移到台灣南端或巴士海峽，東半部和恆春半島有東北風迎風面降雨，其他地區天氣稍好轉，但也有午後雷雨。

一周溫度部分，曾昭誠表示，今白天高溫比較涼，北部25、26度，其他地區27-30度；周四在鋒面前溫度滿高，北部可到30度，中南部31-33度，東半部接近30度；周五北部略降1、2度，來到28、29度上下。

曾昭誠提醒，北部周六高溫降幅很明顯，約22-24度，中南部26-29度，維持到下周一；由於鋒面過後有東北風，預估最低溫時間是下周一晚間到下周二清晨，北部低溫16-18度，中南部18-19度。

▼滯留鋒周五報到。（圖／氣象局）

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今大氣不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨，有較大雨勢，午後機率較高；周四鋒面逐漸接近，大氣不穩定，天氣仍與今日類似。

吳德榮分析，周五至下周一首波梅雨季滯留鋒徘徊，為各地帶來陣雨、雷雨的機率，應注意「中、小尺度」對流系統所伴隨的劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨），及累積的致災性降雨；各地氣溫逐日下降、明顯轉涼，下周一晨、晚及下周二晨，北台最低氣溫降至16度左右。

吳德榮說，下周二、下周三滯留鋒南移至巴士海峽，天氣好轉，不過，這似乎是短暫的；下周四、下周五滯留鋒又逐漸北移，台灣天氣再度不穩定，終究為第7至10天的模擬，各國模式並不完全一致且皆持續調整，需繼續觀察。

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