　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美情報高層：中國想和平接管台灣　仍拚發展強大軍力擊退美軍

▲▼美國國家情報總監（DNI）海恩斯（Avril Haines）是第一位出任該職務的女性官員。（圖／路透） 

▲美國國家情報總監海恩斯認為，中國仍想在軍力方面壯盛自己，以擊退美軍對拿下台灣的干預。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國家情報總監海因斯（Avril Haines）10日表示，中國的優先選項是不必採取軍事行動就能和平接管台灣，但仍加強解放軍軍力，企圖讓軍力達到能夠武統台灣的程度，即便美軍介入也能夠在軍事上取勝。

CNN報導，海因斯10日在美國國會上表示，現在到2030年之間的台海威脅是緊急的，美方的觀察顯示中國正在努力整軍備戰，試圖讓軍力達到即使美方干預也能奪取台灣的程度，但海因斯不願進一步公布情報細節。

海因斯和國防情報局（DIA）局長貝里爾中將（Scott Berrier）都警告，美方尚不清楚中國國家主席習近平從俄烏戰爭中，看到西方國家對基輔當局的大力支援學到什麼教訓，也不清楚中國共產黨如何看待俄烏戰爭對侵台時程的影響。

相較於武統台灣，海茵斯和貝里爾指出美國認為中國更願意避免戰爭，以非武力方式奪取台灣，「我相信他們寧願採取和平的方式」。

貝里爾指出，台灣也在烏克蘭戰爭中學到一些重要的教訓，有助於台灣增強抵禦中國的能力。他說有美方能與台灣共同完成的部分，「我相信他們從烏克蘭戰爭中學到一些非常有趣的教訓，像是領導能力有多重要、小單位戰術有多重要、士官部隊的重要性，以及使用正確的武器系統進行真正有效的訓練，還有這些系統透過對的人操作，能夠達發揮出的能力。」

俄烏戰爭對台灣和中國而言，都有能夠學習到的教訓，美國中情局（CIA）局長伯恩斯（Bill Burns）表示，他一點也不認為俄烏戰爭讓習近平的侵台野心卻步，但他認為的確會影響到習近平對何時侵台以及如何侵台的打算。

►台東「火車主題飯店」4人住宿2000元有找！

ET快訊
快訊／大雷雨炸3縣市！上班上課注意　今全台變天
快訊／爆炸聲！　中和「2000公升廢棄重油廠」大火狂燒
美國務院：刪「台灣是中國一部分」　反映美台關係堅若磐石
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／北韓爆「國家級事件」　平壤突封鎖

俄人權理事會成員資格遭停權　聯大選出捷克遞補

美巡洋艦通過台灣海峽　展現對自由開放印太承諾

美情報高層：中國想和平接管台灣　仍拚發展強大軍力擊退美軍

公債殖利率下滑、國際油價重挫　美股小跌84點

俄2記者發30篇文連轟普丁！　批侵烏戰爭：讓俄國陷入深淵

刪「台灣是中國一部分」　美國務院：反映美台關係堅若磐石

俄羅斯成員資格被取代！捷克「高票通過」進入聯合國人權理事會

美巡洋艦10日穿越台海！才更新台美關係簡報就有動作　今年第4次

曾夢想當太空人　大獨裁者之子小馬可仕重返總統府

騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

61萬網紅「全家6人快篩陽性」 不想群聚PCR被指「隱匿病情」崩潰

李瑞鎮當經紀人超混「只想到處吃」　尹汝貞傻眼「幹嘛選他」秒開除XD

嫩嬰大哭「汪保母」秒上線　叼肉乾放臉上安慰：給妳吃

媳婦確診「家人怕被傳染」　遭轟出門哭求里長：救我

連千毅嗆「水果王」：整天ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ叫　和好長瀨昆妮...鳳梨暗諷「教化不來的猴子」

快訊／北韓爆「國家級事件」　平壤突封鎖

俄人權理事會成員資格遭停權　聯大選出捷克遞補

美巡洋艦通過台灣海峽　展現對自由開放印太承諾

美情報高層：中國想和平接管台灣　仍拚發展強大軍力擊退美軍

公債殖利率下滑、國際油價重挫　美股小跌84點

俄2記者發30篇文連轟普丁！　批侵烏戰爭：讓俄國陷入深淵

刪「台灣是中國一部分」　美國務院：反映美台關係堅若磐石

俄羅斯成員資格被取代！捷克「高票通過」進入聯合國人權理事會

美巡洋艦10日穿越台海！才更新台美關係簡報就有動作　今年第4次

曾夢想當太空人　大獨裁者之子小馬可仕重返總統府

5雙「質感灰球鞋」比小白鞋還好搭　 Converse厚底鋸齒新色不能再錯過

快訊／大雷雨炸3縣市！上班上課注意　今全台變天

快訊／北韓爆「國家級事件」　平壤突封鎖

美國務院文件出現1改變　趙怡翔揭背後意義：不再期望兩岸和平統一

NBA「正妹記者」超吸睛　IG曝光瘋朝聖：鄉民座標之力

俄人權理事會成員資格遭停權　聯大選出捷克遞補

變密切接觸者怎麼辦？一圖懂「4類人7種檢疫情境」　全不能參加活動

「小孩隨地躺」吵一週遭洗版　鄉民女神懶得理一張照神回

今全台一波水氣！後天滯留鋒襲　到下周防「中尺度對流劇烈雨」

美巡洋艦通過台灣海峽　展現對自由開放印太承諾

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

國際熱門新聞

4P夫妻每晚輪流睡　不知孩子生父是誰

俄羅斯被取代！捷克「高票通過」進入聯合國人權理事會

「病毒」爸2hrs傳全家！嬤做1動作逃過一劫

美軍艦10日穿越台海　今年第4次

吃榴槤又配啤酒　24歲男2小時突然死亡

26歲男「戒指套陰莖」卡住求救！

邪教藏屍又洗腦信徒　吃屎尿治病

快訊 ／美更新台美簡報！　刪台灣是中國一部分、不支持台獨

曾夢想當太空人　小馬可仕重返總統府

俄2記者狂轟普丁！　痛批入侵烏戰爭

Omicron太強！美國今年秋冬恐1億人確診

美國務院：網站更新反映美台關係堅若磐石

傳地球今夏將迎末日！時空旅人揭「3恐怖時機」

加拿大狙神回國了：對烏軍失望

更多熱門

相關新聞

美國務院：網站更新反映美台關係堅若磐石

美國務院：網站更新反映美台關係堅若磐石

美國國務院官網更新美台關係現況，移除不支持台獨、台灣是中國一部分等文字。國務院發言人普萊斯今天表示，新版文字反映台美堅若磐石的非官方關係，但政策未變，北京不應借題發揮。

快篩夠嗎？　7個快篩試劑的事實

快篩夠嗎？　7個快篩試劑的事實

Omicron太強！美國今年秋冬恐1億人確診

Omicron太強！美國今年秋冬恐1億人確診

《如何謀殺妳老公》作者認了真的殺夫

《如何謀殺妳老公》作者認了真的殺夫

馬斯克搭「9分鐘超短程」私人飛機被罵爆

馬斯克搭「9分鐘超短程」私人飛機被罵爆

關鍵字：

美國情報總監北美要聞Avril Haines台灣中國

讀者迴響

熱門新聞

2親友快篩陰！醫不信「深戳轉5圈」結果秒愣

4P夫妻每晚輪流睡　不知孩子生父是誰

公司新人才藝表演「快篩示範」！整個團隊GG了

澳門2裸女陳屍美獅美高梅酒店！詭異仰躺窗戶旁地上

14歲少年墜10樓亡　疑發燒吃藥頭昏釀禍

廖老大喊5科系沒用！他一查昆蟲系月薪哭了

女大生2度染疫掀論！莊人祥：今年已268人再確診

快篩陽性怎麼辦？不要衝急診！　4步驟馬上看懂怎處理

你知道娜米水球能加速嗎？

快訊／爆炸聲！中和「2000公升廢棄重油廠」大火狂燒

1歲半兒確診高燒40度　父送急診遭批：浪費資源

反對一夫一妻制！最辣國文老師親吐想法

指揮中心打臉黃珊珊　網見配發圖氣炸

窮母白飯混湯餵嬰吃　老闆1舉動暖爆

機車停自家停車位被砲轟　專家：可不可停？這單位說了算

更多

最夯影音

更多
騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機
師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面