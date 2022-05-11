俄2記者發30篇文連轟普丁！　批侵烏戰爭：讓俄國陷入深淵

▲普丁發動對烏「特別軍事行動」陷入戰爭泥沼。（圖／路透）

文／中央社莫斯科10日綜合外電報導

美國有線電視新聞網（CNN）報導，俄羅斯兩位記者今天在支持克里姆林宮的新聞網站發布至少30篇文章，大膽批評俄國總統普丁入侵烏克蘭的行動，但幾乎立即被下架。

CNN檢視了這些文章，其中有些假借蘇聯擊敗納粹德國77週年的名義，但其他文章則批評普丁利用俄國的勝利日為他在烏克蘭的殺戮行徑找藉口。

這兩位記者是波利雅科夫（Egor Polyakov）和米羅什尼科娃（Alexandra Miroshnikova），他們在文章中明白指控普丁發動「21世紀最血腥的戰爭」，並且宣稱俄國國防官員向黑海艦隊沈沒旗艦罹難官兵的親人撒謊。

他們在刊登在新聞網站Lenta.ru的文章中說：「普丁和他的集團注定在戰爭結束後要面臨審判。普丁和他的親信在輸掉這場戰爭後，將無法為自己開脫或逃走。」

這兩位記者都是Lenta.ru的商情記者，這個主要新聞網站力挺克里姆林宮，母公司最近才獲俄國聯邦儲蓄銀行（Sberbank）收購，而這家國營銀行因俄國入侵烏克蘭遭到美國制裁。CNN想和這兩位記者和lenta.ru聯繫詢問此事，但都未獲得回應。

在波利雅科夫和米羅什尼科娃兩人的文章出現後，俄國獨立新聞網站Mediazone刊出據稱是出自他們兩人的聲明，他們在其中表示：「普丁是個偏執狂獨裁者。普丁必須下台，他發動毫無意義的戰爭，將使俄國陷入深淵。」