　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美巡洋艦10日穿越台海！才更新台美關係簡報就有動作　今年第4次

▲▼今年第四次 美軍第七艦隊10日通過台海。（圖／翻攝自第七艦隊官網）

▲美軍第七艦隊軍艦10日通過台灣海峽。（圖／翻攝自第七艦隊官網）

記者趙蔡州／綜合報導

美國國務院5日才修改台美雙邊關係簡報，刪除「台灣是中國的一部分」、「不支持台獨」等用語。美國海軍第七艦隊10日發布新聞稿，稱皇家港號導彈巡洋艦（提康德羅加級）10日依國際法，例行通過台灣海峽，展現美國對自由和開放的印太地區的承諾，這也是美軍艦今年第4次通過台海。

美國海軍第七艦隊10日表示，皇家港號導彈巡洋艦（提康德羅加級CG-73）台灣時間10日依國際法，例行通過台灣海峽的國際水域。皇家港號通過台灣海峽，表明美國對於自由開放印太地區的承諾，美軍將在國際法允許的任何地方飛行、航行與行動。

美國國務院最近更新官網上的美台關係現況描述成果清單，移除「台灣是中國的一部分」、「不支持台獨」等用語，並新增「基於台灣關係法、美中三公報和六項保證的長期『一個中國』政策」，儘管沒有完全放棄一中政策，但新版本加強了對台灣提供「保護」的成分。

我國外交部發言人歐江安10日表示，拜登政府自上任以來，重申恪守《台灣關係法》及「六項保證」，對台承諾「堅若磐石」，美方也不斷聯合印太區域內外盟邦及夥伴，公開聲明對台海和平穩定的重視；我國政府將持續強化自我防衛能力，堅定維護台灣自由民主制度的決心。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►台東「火車主題飯店」4人住宿2000元有找！

ET快訊
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄羅斯成員資格被取代！捷克「高票通過」進入聯合國人權理事會

美巡洋艦10日穿越台海！才更新台美關係簡報就有動作　今年第4次

曾夢想當太空人　大獨裁者之子小馬可仕重返總統府

邪教藏11屍「在等升天」　教主洗腦信徒：吃屎尿、頭皮屑能治病

學生引爆催淚瓦斯　玻利維亞大學踩踏釀4死70傷！恐怖推擠畫面曝

「病毒」爸才返家2小時全家中鏢！　嬤做「1動作」逃過一劫

烏克蘭記者獲頒普立茲褒揚獎！　無懼俄軍致力揭發侵烏真相

近60年來首次！　英國女王「行動不便」缺席國會開議大典

夫妻約4P暈船「告白秒變4人行」　每晚輪流睡！不知孩子生父是誰

美官員：禁運電子元件奏效　俄精準導彈耗盡「恐無法補庫存」

騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

61萬網紅「全家6人快篩陽性」 不想群聚PCR被指「隱匿病情」崩潰

李瑞鎮當經紀人超混「只想到處吃」　尹汝貞傻眼「幹嘛選他」秒開除XD

嫩嬰大哭「汪保母」秒上線　叼肉乾放臉上安慰：給妳吃

媳婦確診「家人怕被傳染」　遭轟出門哭求里長：救我

連千毅嗆「水果王」：整天ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ叫　和好長瀨昆妮...鳳梨暗諷「教化不來的猴子」

俄羅斯成員資格被取代！捷克「高票通過」進入聯合國人權理事會

美巡洋艦10日穿越台海！才更新台美關係簡報就有動作　今年第4次

曾夢想當太空人　大獨裁者之子小馬可仕重返總統府

邪教藏11屍「在等升天」　教主洗腦信徒：吃屎尿、頭皮屑能治病

學生引爆催淚瓦斯　玻利維亞大學踩踏釀4死70傷！恐怖推擠畫面曝

「病毒」爸才返家2小時全家中鏢！　嬤做「1動作」逃過一劫

烏克蘭記者獲頒普立茲褒揚獎！　無懼俄軍致力揭發侵烏真相

近60年來首次！　英國女王「行動不便」缺席國會開議大典

夫妻約4P暈船「告白秒變4人行」　每晚輪流睡！不知孩子生父是誰

美官員：禁運電子元件奏效　俄精準導彈耗盡「恐無法補庫存」

俄羅斯成員資格被取代！捷克「高票通過」進入聯合國人權理事會

女大生遠距上課忘關麥！「驚人水聲」放送全班　網：大型社死現場

長腿妹無視紅燈「台北式右轉」！17秒影片曝光網傻眼

灰熊悍將歸隊卻被批「輸球罪人」　K湯：勇士迷讓他知錯

美股盤中賣壓湧現「道瓊再跌258點」　科技股集體上漲

美巡洋艦10日穿越台海！才更新台美關係簡報就有動作　今年第4次

味全龍回歸首戰　鋼龍踢館樂天王溢正

真領袖！柯瑞暖心擁抱痛失好友的格林　嘴綠捐296萬緬懷佩恩

孟耿如挺孕肚走路「背影被說像企鵝」！　媽媽全懂：辛苦了

裙底意外露出「要打馬賽克嗎？」　女星曝尷尬困擾：這好像就是人性

韓國軟萌寶寶去擺拍　突厭世崩潰大哭QQ

國際熱門新聞

4P夫妻每晚輪流睡　不知孩子生父是誰

「病毒」爸2hrs傳全家！嬤做1動作逃過一劫

吃榴槤又配啤酒　24歲男2小時突然死亡

Omicron太強！美國今年秋冬恐1億人確診

美軍艦10日穿越台海　今年第4次

26歲男「戒指套陰莖」卡住求救！

快訊 ／美更新台美簡報！　刪台灣是中國一部分、不支持台獨

加拿大狙神回國了：對烏軍失望

邪教藏屍又洗腦信徒　吃屎尿治病

曾夢想當太空人　小馬可仕重返總統府

李根大尉近況照曝光　經紀人揭前線慘況

傳地球今夏將迎末日！時空旅人揭「3恐怖時機」

馬斯克住「44坪老房子」！房價連台北2坪廁所也買不起

馬斯克PO「若我離奇死去⋯」母氣炸　世界首富秒道歉

更多熱門

相關新聞

美第七艦隊司令：關注中國擴軍及俄在太平洋動向

美第七艦隊司令：關注中國擴軍及俄在太平洋動向

美國第七艦隊指揮官湯瑪斯對日本產經新聞等媒體表示，憂心中國擴軍，對侵略烏克蘭的俄羅斯在太平洋地區動向也密切關注。美日等同盟國、相同理念國有必要合作加強威攝力。

美艦通過台海　展現自由開放印太承諾

美艦通過台海　展現自由開放印太承諾

美艦今通過台海　國防部：全程掌握

美艦今通過台海　國防部：全程掌握

西南防空識別區為何態勢緊張

西南防空識別區為何態勢緊張

美日英澳齊聚西太平洋抗中

美日英澳齊聚西太平洋抗中

關鍵字：

第七艦隊

讀者迴響

熱門新聞

公司新人才藝表演「快篩示範」！整個團隊GG了

2親友快篩陰！醫不信「深戳轉5圈」結果秒愣

4P夫妻每晚輪流睡　不知孩子生父是誰

14歲少年墜10樓亡　疑發燒吃藥頭昏釀禍

澳門2裸女陳屍美獅美高梅酒店！詭異仰躺窗戶旁地上

你知道娜米水球能加速嗎？

女大生2度染疫掀論！莊人祥：今年已268人再確診

廖老大喊5科系沒用！他一查昆蟲系月薪哭了

快篩陽性怎麼辦？不要衝急診！　4步驟馬上看懂怎處理

1歲半兒確診高燒40度　父送急診遭批：浪費資源

指揮中心打臉黃珊珊　網見配發圖氣炸

反對一夫一妻制！最辣國文老師親吐想法

吳心緹隔離日記變確診紀錄！　「出關突轉陽」嚇呆

窮母白飯混湯餵嬰吃　老闆1舉動暖爆

星巴克5／11起不限金額買一送一

更多

最夯影音

更多
騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機
師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面