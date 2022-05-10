「病毒」爸才返家2小時全家中鏢！　嬤做「1動作」逃過一劫

▲日本《這樣有什麼差別》節目發現，病毒在2小時內就可以傳染給全家。（圖／翻攝自YouTube／TBS公式 YouTuboo）

記者葉睿涵／綜合報導

新冠疫情近來有升溫之勢，政府也不斷宣導民眾要戴好口罩、勤洗手，以降低染疫機率。日本電視台TBS為了證明飛沫與接觸感染的可怕性，特別在《這樣有什麼差別》節目中找來一家7口做實驗，發現「病毒」只需2小時就能傳染全家，而唯一躲過一劫的奶奶，居然靠著簡單的「勤洗手」一事，逃過了病毒攻擊。

綜合外媒報導，TBS電視台的製作單位此前進行了一項實驗，找來一家七口的小阪先生，將象徵病毒、只能在螢光燈下才能被看見的特殊顏料抹在小阪先生的手上，接著就讓他回到家中與家人正常相處，並在他返家2小時後，用熒光燈檢測「病毒」的傳播速度與程度。

▲從節目進行的實驗可見，只要勤洗手就能防止病毒傳播。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

小阪先生返家後，全程只和2名幼子有過直接接觸，不過節目組在2個小時後用熒光燈一照，居然發現小阪先生的一家7口中，有6人身上都沾染了螢光顏料，就連口、鼻、眼睛周圍也出現了大面積顏料，顯示即使只是透過手部接觸，「病毒」最後也會經由觸摸交叉感染，導致病毒有機會大量進入人體。

在小阪先生的家庭中，奶奶是唯一一個身上完全沒有沾染螢光顏料的人。節目組解釋，奶奶之所以未受「病毒」攻擊，並不是因為她並未與其他家人接觸，或是沒有摸到沾有顏料的物品。這其中的關鍵在於，奶奶在這2小時內多次做了洗碗、洗菜等家務，觸碰了大量流水，因此即使她多次接觸「病毒」，也因為反覆洗手而將「病毒」洗掉了。

節目組指出，從這個實驗中，人們不難看出「勤洗手」對防疫何其重要，也呼籲人們一定要在吃東西、照顧小孩、上廁所、擤鼻涕、咳嗽後，以及看病前後，都要記得用肥皂或洗手液洗手，這樣才能避免病毒有機可乘。