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泰國網購平台影片嘲笑王室　陸軍司令：列為採購黑名單

▲▼泰國貴妃詩妮娜私密照外流。（圖／翻攝自Facebook／Pavin Chachavalpongpun）

▲▼泰國貴妃詩妮娜私密照外流。（圖／翻攝自Facebook／Pavin Chachavalpongpun）

中央社專電

網路購物平台Lazada在泰國找來網紅拍攝宣傳片，但影片中疑似影射並嘲笑王室成員，保皇派人士呼籲抵制。泰國陸軍司令因此下令所有單位不准向Lazada購物。

泰國Lazada之前和製作公司Intersect Design Factory 合作，找來泰國網紅安妮瓦（Aniwat Prathumthin）合作拍攝影片為Lazada的促銷活動廣告，但這支網路影片卻引起軒然大波。

安妮瓦在影片中和一個身穿泰國傳統服飾、坐在輪椅上的女子討論網購折扣，安妮瓦指控坐在輪椅上的女子拿了她的衣服，並要女子自己上網買，她接著表示，為了懲罰要打這個坐輪椅的女子，反正女子也站不起來，女子卻突然站起來並大聲笑了出來。

▲▼泰國貴妃詩妮娜私密照外流。（圖／翻攝自Facebook／Pavin Chachavalpongpun）

影片上傳網路後有人認為不該拿身障人士來開玩笑，更有保皇派人士認為坐輪椅的女子是在影射某位王室成員，有污辱王室的嫌疑，呼籲各界抵制Lazada。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，Intersect Design Factory負責人於5日發布道歉聲明並表示會負起全責，泰國Lazada則聲明表示不會容許任何嘲笑他人特別是身障者的內容，這是無法接受而且違背Lazada的原則。影片已從網路下架。

儘管如此，事情並沒有平息下來，泰國陸軍副發言人詩麗詹（Sirichan Ngathong）昨天表示，陸軍司令納隆潘（Narongphan Jitkaewtae）下令所有陸軍單位以及相關事業單位禁止從Lazada購物，也禁止Lazada送貨車進入陸軍營區。

詩麗詹說，司令做出這個決定是為了要保護王室，影片內容冒犯了王室而且傷害泰國人的感情。

泰國公視（Thai PBS）報導，海軍和空軍也在考慮做出類似的決定，此外，數位經濟和社會部（Digital Economy and Society Ministry）已與警方的科技犯罪防治處（Technology Crime Suppression Division）聯繫，確認這支影片是否違反電腦犯罪法（Computer Crime Act）或其他法律。

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