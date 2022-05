又見殘破枯骨！美西乾涸大湖「才剛挖出40年桶屍」　警：還有更多

▲米德湖乾涸,讓40年桶屍重見天日。(圖/翻攝推特)

記者吳美依/編譯

美國西部乾旱,讓科羅拉多河流域的米德湖(Lake Mead)逐漸乾涸,卻意外讓拉斯維加斯黑幫的都市傳說再次瘋傳,因為在近一周內,湖內乾涸地帶已經發現第2具腐爛遺體,當地員警史賓賽(Ray Spencer)甚至表示,「隨著水位下降,我們很可能找到更多人類遺骸。」

《美聯社》報導,4月底,民眾在米德湖划船時,在乾凅地帶發現生鏽鐵桶,打開後驚見疑似人骨的東西,馬上通報警方。根據死者衣著,死亡時間約為40多年前,也就是1970年代中旬至1980年代早期,其身上曾受槍傷,但確切死因、真實身份等細節仍在調查中。幾天後,當地媒體KLAS-TV工作人員在不遠處發現第2個鐵桶,但裡面是空的。

MORE REMAINS: KTNV spoke with the women who took these photos of remains found at Lake Mead shortly following the barrel that was found with human remains.

STORY: https://t.co/C6BT27iCRz

credit: Lindsey and Lynette Melvin pic.twitter.com/EVoD9B2DWE