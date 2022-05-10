▲科技繁星今放榜，2086人上榜、錄取率58.1%。（圖／台科大提供）

記者許敏溶／台北報導

111學年度科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學今（10日）放榜，今天共有51所科技校院和1所大學，提供2670名招生名額，今年共284校技高（技術型高中）學校參加今年科技繁星招生，報名人數為3589名，錄取2086名，總體錄取率為58.1%，整體而言，錄取人數較110學年度減少8名，錄取率增加0.2%。

技專招聯會分析，今年完成上網選填登記就讀志願序並確定送出者共3403名，志願數共3萬6327個，每人平均志願數為10.7個，錄取生以「前5個志願」錄取學校的比率達74%以上，而錄取國立科技校院至少有1名的技高學校數，比率則達97.5%，進一步觀察教育部核定的偏遠高中等學校名單，參與科技繁星的偏遠技高學校共19校，所推薦的考生錄取率則達到59.0%，略高於今年整體率取率58.1%。

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技專招聯會提醒考生，錄取資訊公布在網站上，不另寄分發結果書面通知，考生要自行上網查詢、下載或列印分發結果通知單，若考生對分發結果如有疑義時，請在明天（11日）中午12時前，以傳真方式向技專招聯會提出複查申請。

技專招聯會主任王錫福提醒錄取生，經分發錄取的錄取生，無論放棄與否，一概不得參加111學年度四技二專甄選入學招生，若要如欲參加四技二專技優甄審入學招生、日間部聯合登記分發入學招生，必須在下週一（16日）中午12時前傳真「放棄錄取資格聲明書」至錄取學校，且以電話確定錄取學校已收到傳真，始完成放棄程序。未依規定期限及方式聲明放棄者，概不受理。

