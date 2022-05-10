馬斯克私人飛機「只搭9分鐘」被罵爆　賣電動車大賺…自己卻狂排碳

▲美國電動車巨擘特斯拉執行長馬斯克因為搭飛機被網友罵爆。圖為馬斯克於5月2日出席Met Gala。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

世界首富馬斯克（Elon Musk）經常乘坐私人飛機在城市間移動，美國19歲男大生史威尼（Jack Sweeney）在推特設立機器人帳號@ElonJet，自動分享馬斯克私人飛機的航程資訊。然而，馬斯克日前被發現他某次搭機的飛行時間僅9分鐘，若換算成開車，車程不到1小時，被批評是「病態、不可接受」的行為。

根據《每日星報》報導，史威尼在推特創立許多機器人帳號，以追蹤比爾蓋茲（Bill Gates）、貝佐斯（Jeff Bezos）等世界級科技富豪的私人飛機航程，而@ElonJet則是專門分享電動車龍頭特斯拉（Tesla）與太空科技公司SpaceX執行長馬斯克動向的帳號，自動發布飛機起降時間、地點及每趟飛行時間，迄今已46.5萬人追蹤。

然而，台灣時間7日上午7時許，@ElonJet更新貼文顯示，馬斯克的一架私人飛機從加州聖荷西起飛，經過9分鐘的飛行後在舊金山降落。報導指出，這段路程換算成自行開車，若無交通壅塞，車程僅約48分鐘，馬斯克因此遭網友批評這根本是「病態、不負責任、不可接受」的表現。

▲馬斯克以440億美元收購社群媒體平台推特。（圖／路透）

根據BBC報導，私人飛機的碳排放量比其他任何工具都來得大，例如最受歡迎的機型之一，賽斯納（Cessna）公司的Citation XLS平均每小時消耗857公升（189加侖）的航空燃料。依英國當局估計，每燃燒1公升航空渦輪燃料會排放出2.52公斤的二氧化碳。而馬斯克2018年曾說，氣候變遷是本世紀人類面臨到的最大威脅，又曾誇口特斯拉是在阻止氣候變遷方面做得最多的公司。

有網友氣炸留言，「馬斯克私人飛機可以只飛9分鐘，但你不能在回收桶中丟入錯誤的塑膠類。」也有人嘲諷，「他標榜特斯拉是『環保』的公司，同時又搭飛機坐這麼短的距離，比我開車一整年造成的污染還多。哇，還真是個英雄。」一名網友則說，「會不會馬斯克收購推特，結果只是為了封鎖這個帳號？」

另一派擁護馬斯克做法的網友們則表示，「美國每天都有私人飛機和直升機飛來飛去，紐約也是」、「你知道馬斯克9分鐘的時間值多少錢嗎？」、「但在下午尖峰壅塞時段，車程可能會變成1到2小時。」報導補充，@ElonJet同日又更新這架馬斯克私人飛機的動態，稍晚從舊金山再次起飛，經過將近3小時後抵達德州奧斯汀（Austin）。

Landed in San Francisco, California, US. Apx. flt. time 9 Mins. pic.twitter.com/8vWvODLEOL — ElonJet (@ElonJet) May 6, 2022

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