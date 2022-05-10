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李根大尉近況曝光！率國際軍團「核心部隊」　經紀人揭前線慘況

▲▼ 前往烏克蘭作戰的李根大尉身影曝光。（圖／翻攝自Facebook／Korea Defense Blog） 

▲ 前往烏克蘭作戰的李根大尉（右）身影曝光。（圖／翻攝自Facebook／Korea Defense Blog）

記者陳宛貞／編譯

南韓網紅「李根大尉」（이근대위）出身海軍特戰團（特種部隊，UDT），赴烏抗俄以來頻傳陣亡消息，不過他在前線的身影近來在網路上曝光，也有消息稱他擔任一支特別行動部隊指揮官，正率領一群志願兵奮勇作戰。他的經紀人也指出，李根率領國際軍團核心部隊，作戰至今已經出現3名傷兵。

專門分享南韓國防相關資訊的非官方粉專「Korea Defense Blog」10日公開這張李根近況照，可見他屈膝跪在一名就射擊姿勢的狙擊手身旁，緊盯前方。該粉專說明，這是李根近期被拍到在烏克蘭作戰的畫面，根據烏克蘭國際軍團一名名為奧利里（Ryan O’leary）的美國志願兵說法，李根正領導一支由志願兵組成的特別行動小組。

另一方面，一名自稱在烏克蘭前線作戰的南韓志願兵J男8日發文爆料，李根和戰友羅根（로건）竟帶著攝影師上前線，令其他志願兵見狀都議論紛紛，簡直「丟光烏克蘭義勇軍的臉」，且指控他們「擺出一副代表我們的姿態」，導彈來襲時卻嚇得倉皇逃跑。

李根團隊經紀人9日則透過YouTube頻道ROKSEAL發文反駁，稱李根從俄烏開戰初期就賭上性命參戰，以國際軍團最核心的特殊作戰團隊指揮官身份執行任務，在危險狀況下作戰逾2個月，部隊已經出現3名傷兵，而被J男指為攝影師的文姓男子是海軍陸戰隊出身，此行肩負明確任務，也就是為國際刑事法院（ICC）蒐集戰爭罪的證據，但由於戰況太過激烈，李根已決定不讓文姓男子上前線作戰。

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