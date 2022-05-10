安迪沃荷鉅作「槍擊瑪麗蓮」58.5億成交　登美藝術品拍賣最高價

▲ 安迪沃荷58年前名畫以天價拍出。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國普普藝術大師安迪．沃荷1964年鉅作《槍擊瑪莉蓮（鼠尾草藍色）》以好萊塢女星瑪麗蓮夢露肖像為靈感，9日在佳士得慈善拍賣會上以1.95億美元成交，成為公開拍賣價格最昂貴的20世紀藝術品，也創下美國藝術品拍賣史上最貴紀錄。

綜合《彭博》、《路透》報導，安迪．沃荷（Andy Warhol）以1962年逝世的瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）肖像為靈感，創作絹印作品《槍擊瑪莉蓮（鼠尾草藍色）》（Shot Sage Blue Marilyn），時隔58年後，和另外35件拍賣品一起由「湯瑪士與朵莉絲阿曼基金會」（Thomas and Doris Ammann Foundation）委託佳士得（Christie’s）拍賣。

佳士得原先估計，這幅作品能以2億美元售出，但9日在曼哈頓的拍賣會上，拍賣師喊出的起拍價遠低於這個數字，不過短短3分多鐘後就以1.7億高價落槌，加上拍賣行佣金，總價達到1億9504萬美元（約新台幣58.5億元），打破20世紀藝術品拍賣價紀錄。

這幅100公分見方的版畫是沃荷1964年創作的5幅絹印作品之一，收藏於他在紐約的工作室。有天美國行為藝術家波德柏（Dorothy Podber）前往拜訪，詢問沃荷是否能「射擊」（shoot）這些作品，沃荷以為她指的是以相機「拍攝」，便答應了，沒想到波德柏取得他的同意後，便掏出手槍朝這些作品開槍，僅有1幅倖免於難。沃荷後來修復被子彈擊穿的4幅作品，它們也因此被稱為「射擊」系列。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》