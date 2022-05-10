南韓總統尹錫悅宣誓就職！強調「自由民主」為普世價值　呼籲北韓去核

▲南韓第20屆總統尹錫悅宣誓致詞。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅、金建希夫婦今（10）日上午11時正式抵達首爾汝矣島國會議事堂總統就職典禮會場，其訴求親民形象，在從入口走向典禮舞台的180公尺路途中，不斷向民眾致意、拍照等。尹錫悅在宣誓致詞時標榜自由民主、市場主義、公正與人權等價值，呼籲南韓應重視並加強與國際社會合作。

根據《韓聯社》，尹錫悅在這場總統就職典禮中強調「與民合作」、「共同參與」、「與民溝通」，從走進典禮會場的瞬間便吸引現場民眾目光，和出席就職典禮的民眾擊拳致意，就職典禮共邀請4萬1千多人出席，包括前總統文在寅夫婦、朴槿惠，以及三星電子副會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣等財經界人士。

▼南韓第20屆總統尹錫悅就職典禮10日上午在首爾汝矣島國會議事堂盛大登場，約4.1萬人出席。（圖／路透社）

▲尹錫悅走上就職典禮舞台時，向一旁民眾擊掌致意。（圖／達志影像／美聯社）

同時，美國副總統賀錦麗丈夫任德龍（Doug Emhoff）、中國國家副主席王岐山、日本外務大臣林芳正、新加坡總統雅各布（Halimah Yacob）等多國元首與政經人士，以及在韓劇《魷魚遊戲》以「剛布」老伯角色一炮而紅的資深男演員吳永洙也受邀出席總統就職典禮。

尹錫悅分別與文在寅夫婦、朴槿惠握手致意，而朴槿惠的座位便位於文在寅夫婦正後方，在歷史上極具政治大和解的象徵。

▼南韓總統尹錫悅、總統夫人金建希。（圖／達志影像）

▲南韓第20屆總統尹錫悅就職典禮10日上午在首爾汝矣島國會議事堂盛大登場，約4.1萬人出席。（圖／達志影像）

首先由文在寅政府時期留任的國務總理金富謙上台簡短致詞，表示期盼承諾以公平正義為執政理念的尹錫悅政府在往後的執政之路能夠有豐碩的成果。

在全場演唱完國歌《愛國歌》、發射禮炮以後，尹錫悅便在台上宣誓致詞。尹錫悅近20分鐘的致詞內容大多聚焦自由民主主義、市場經濟，強調自由民主是全球的普世價值，承諾將打造自由民主的國家，讓國民成為國家真正的主人。

▼南韓前總統文在寅、前第一夫人金正淑受邀出席尹錫悅總統就職典禮。（圖／達志影像／newscom）

▲▼南韓前總統朴槿惠受邀出席就職典禮，坐在文在寅夫婦正後方。（圖／達志影像／newscom）

尹錫悅在就職演說提到全球新冠疫情危機、重組供應鏈、氣候變遷、糧食與能源缺乏危機、經濟成長停滯與大規模失業、貧富差距擴大與社會衝突等。

他表示，「能夠解決上述問題的政治，正因民主主義陷入危機，而始終無法發揮其功用。其中最大的原因是『反智主義』，反智主義造成真相被扭曲、民眾選擇聽取只想相信的真相，或是多數意見壓制少數意見，如此的反智主義讓民主主義深陷危機。」

尹錫悅將「自由」視為能與全球共享的普世價值，認為唯有重視自由價值才能解決上述問題；同時他強調高度與快速的經濟成長，能讓國民們創造機會、提高社會的流動，進而解決貧富差距與社會矛盾，「只有倚靠科學、技術、革新，才能實現快速成長。」

▲尹錫悅離開國會議事堂，在座車上向民眾揮手致意。（圖／達志影像／美聯社）

至於如何應對北韓（朝鮮）不斷試射彈道飛彈、甚至發展核武？尹錫悅承諾，南韓為了和平解決北韓核武發展，不會關閉對話之門，「北韓若決定中斷核武研發、在非核化上具有實質進展時，在此我準備構想出大膽的計畫，與國際社會合作，改善北韓的經濟與居民的生活品質。」

尹錫悅表示，自由民主主義能夠達成和平、和平能守護自由，而和平需靠國際社會合作方能維持。不過尹錫悅也強調，刻意迴避戰爭無法守護和平，此話似乎抨擊文在寅政府在南北韓政策上最終走向失敗。

在結束致詞後，尹錫悅與文在寅夫婦致意、歡送文在寅夫婦離場；而金建希則負責歡送朴槿惠離場。

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