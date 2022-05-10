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小馬可仕吸3千萬票　獨裁者之子篤定當選菲律賓總統！家族隔36年回朝

▲▼小馬可仕（Ferdinand

▲小馬可仕在總統選舉中贏得壓倒性勝利，成為菲律賓第17任總統。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

非官方數據顯示，菲律賓前獨裁者之子小馬可仕（Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.）在5月9日舉行的總統選舉中，贏得過半票數，大幅領先對手兼現任副總統羅布雷多（Leni Robredo），篤定當選菲律賓第17任總統，也讓馬可仕家族在下台的36年後重返執政。

綜合外媒報導，在本次選舉中，小馬可仕共贏得了比對手羅布雷多高出2倍多的3千萬票，取得壓倒性勝利，成為現任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的繼任者。小馬可仕在選舉中的勝利，除了標誌着馬拉坎南宮（Malacañang Palace）將再次迎來它的新一任主人外，也象徵著馬可仕家族的命運出現驚人轉變。

▲▼小馬可仕（Ferdinand

現年64歲的小馬可仕是獨裁者老馬可仕（Ferdinand Marcos）的獨生子。在小馬可仕8歲時，父親當選成為第10任菲律賓總統，開始了他在馬拉卡南宮成長的歲月，並在父親的政治庇陰下順利走上政途。1986年2月，菲律賓爆發「人民力量革命」，老馬可仕政權垮台，最後只能與家人帶著大量財富倉皇逃往夏威夷。

老馬可仕於1989年過世後，馬可仕家族在1991年返菲，而流放歸來的小馬可仕與母親伊美黛（Imelda Marcos）也憑藉巨額財富和深遠人脈，重新從家族勢力所在的北伊羅科斯省（Ilocos Norte）東山再起，再度步入政壇，並先後擔任省長、眾議員、參議員，並逐步朝總統大位邁進。

事隔36年後，小馬可仕終於贏得總統選舉，再次以勝利者姿態入主馬拉卡南宮。這場勝選除了替小馬可仕一雪6年前在副總統選舉中敗給羅布雷多之恥外，也將為馬可仕家族帶來「正名」的機會。評論家認為，小馬可仕的勝選代表了馬可仕家族將成功洗白過去，並試圖改寫歷史，改變老馬可仕貪腐和威權主義的形象。

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