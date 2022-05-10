▲成大副校長李俊璋受訪指出，成大100多名確診學生，沒有任何人是在課堂實體上課受到感染，成大實體課堂上無發生任何一條傳播鏈，實體教學並非學生染疫的途徑。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

教育部5月5日宣布開放大專進行「防疫授課演練」，包括台大等都陸續宣布全校遠距教學兩周，成大校長座談中，有學生對疫情嚴峻仍須實體上課感到恐懼，要求學校決定是否遠距上課應尊重學生意見，成大副校長李璋指出，實體與遠距教學併行，可以提升學生學習效果，校方會傾聽學生等各方聲音，作最好的處置。

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▲有成大學生對校方沒有全面線上遠距教學，並認為實體教學是要讓學生不會亂跑，守護台南防疫之說法感到不滿，而在DCARD社群PO文表達意見。（圖／翻攝自DCARD，下同）

成大在這一波疫情中，目前已有100多名學生確診，有800多門課程是實體與線上同步上課，但隨著疫情攀升，許多學生要求應有更多的線上課程，「不能只有老師或學校決定是否線上吧，學生的意見也該採納」，特別是在母親節之後，有不少學生返回外地的家中再回學校，大家都擔心可能再引爆另一波的疫情，並對學校沒有採納學生要求線上教學的竟見與要求，並對方認為實體教學是讓「學生不會亂跑，守護台南防疫」的說法感到不滿，而在DCARD社群PO文表達意見。

不少學生對校方說法不以為然，認為學校主觀就認為「遠距學生一定會亂跑，不會乖乖上課」，但事實上學生沒有這麼「不堪」，而且老師可以加強線上點名，或是要求學生視訊，不能說學生要求遠距就是不想上課的藉口。

成大副校長李俊璋受訪指出，成大目前採線上教學與實體教學併行，成大100多名確診學生，沒有任何人是在課堂實體上課受到感染，確診學生都是在社區、社團及其他生活活動中被感染，成大實體課堂上無發生任何一條傳播鏈，實體教學並非學生染疫的途徑。

李俊璋指出，學校有很多防疫措施，基本上校園還是比外面安全，而且大學有社會責任，成大目前有2萬2千多名學生，再加上教職員工約有3萬人，多如果全校都遠距教學，這3萬人都在社區趴趴走，這對台南市防疫來說，是很大的負擔，所以成大沒有全面遠距教學，等於是幫助台南的防疫。且在校園如果依規定落實防疫措施，是相對安全的。

李俊璋也舉美國華盛頓大學全校遠距後，所在地西雅圖爆發嚴重疫情，確診人數是全美各地最多的，經研究分析，可能與全面遠距教學，學生在社區趴趴走有關，其實實體教學才是「正常」的教學，遠距教學反而才是非正常或特殊情況的作法，如何恢復正常的實體教學才是全校師生努力的目標。

李俊璋指出，遠距線上教學並非所有課程適用，有的課程是研究、實驗，有的老師會寫黑板但不善線上教學…，李俊璋說要實體教學或遠距線上教學，校方會綜合評估才做出最妥適決定。他舉例說明指出，校方有老師每周從台北來台南上課，但老師向校方反映班上有學生確診，所以他想改為遠距線上教學兩周，他也建議老師徵詢班上學生的意見（都是跨科系的學生），老師也從善如流詢問學生的意見後，學生同意改線上教學兩周，這就是很好的例子。

李俊璋說，校方都會傾聽各方的意見與建議，學生的意見與心聲，校方也會傾聽，再綜合相關意見做最適當的處理，非並一要實體教學或線上教學，希望在全校師生的努力下，克服疫情的威脅，早日恢復正常教學與校園生活。