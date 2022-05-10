　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／成大未全面遠距是為守護台南？ 校方說法讓學生炸鍋

▲成大副校長李俊璋受訪指出，成大100多名確診學生，沒有任何人是在課堂實體上課受到感染，成大實體課堂上無發生任何一條傳播鏈，實體教學並非學生染疫的途徑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲成大副校長李俊璋受訪指出，成大100多名確診學生，沒有任何人是在課堂實體上課受到感染，成大實體課堂上無發生任何一條傳播鏈，實體教學並非學生染疫的途徑。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

教育部5月5日宣布開放大專進行「防疫授課演練」，包括台大等都陸續宣布全校遠距教學兩周，成大校長座談中，有學生對疫情嚴峻仍須實體上課感到恐懼，要求學校決定是否遠距上課應尊重學生意見，成大副校長李璋指出，實體與遠距教學併行，可以提升學生學習效果，校方會傾聽學生等各方聲音，作最好的處置。

▲有成大學生對校方沒有全面線上遠距教學，並認為實體教學是要讓學不不會亂跑，守護台南防疫之說法感到不滿，而在DCARD社群PO文表達意見。（圖／翻攝自DCARD，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲有成大學生對校方沒有全面線上遠距教學，並認為實體教學是要讓學生不會亂跑，守護台南防疫之說法感到不滿，而在DCARD社群PO文表達意見。（圖／翻攝自DCARD，下同）

成大在這一波疫情中，目前已有100多名學生確診，有800多門課程是實體與線上同步上課，但隨著疫情攀升，許多學生要求應有更多的線上課程，「不能只有老師或學校決定是否線上吧，學生的意見也該採納」，特別是在母親節之後，有不少學生返回外地的家中再回學校，大家都擔心可能再引爆另一波的疫情，並對學校沒有採納學生要求線上教學的竟見與要求，並對方認為實體教學是讓「學生不會亂跑，守護台南防疫」的說法感到不滿，而在DCARD社群PO文表達意見。

▲有成大學生對校方沒有全面線上遠距教學，並認為實體教學是要讓學不不會亂跑，守護台南防疫之說法感到不滿，而在DCARD社群PO文表達意見。（圖／翻攝自DCARD，下同）

不少學生對校方說法不以為然，認為學校主觀就認為「遠距學生一定會亂跑，不會乖乖上課」，但事實上學生沒有這麼「不堪」，而且老師可以加強線上點名，或是要求學生視訊，不能說學生要求遠距就是不想上課的藉口。

成大副校長李俊璋受訪指出，成大目前採線上教學與實體教學併行，成大100多名確診學生，沒有任何人是在課堂實體上課受到感染，確診學生都是在社區、社團及其他生活活動中被感染，成大實體課堂上無發生任何一條傳播鏈，實體教學並非學生染疫的途徑。

▲有成大學生對校方沒有全面線上遠距教學，並認為實體教學是要讓學不不會亂跑，守護台南防疫之說法感到不滿，而在DCARD社群PO文表達意見。（圖／翻攝自DCARD，下同）

李俊璋指出，學校有很多防疫措施，基本上校園還是比外面安全，而且大學有社會責任，成大目前有2萬2千多名學生，再加上教職員工約有3萬人，多如果全校都遠距教學，這3萬人都在社區趴趴走，這對台南市防疫來說，是很大的負擔，所以成大沒有全面遠距教學，等於是幫助台南的防疫。且在校園如果依規定落實防疫措施，是相對安全的。

李俊璋也舉美國華盛頓大學全校遠距後，所在地西雅圖爆發嚴重疫情，確診人數是全美各地最多的，經研究分析，可能與全面遠距教學，學生在社區趴趴走有關，其實實體教學才是「正常」的教學，遠距教學反而才是非正常或特殊情況的作法，如何恢復正常的實體教學才是全校師生努力的目標。

▲有成大學生對校方沒有全面線上遠距教學，並認為實體教學是要讓學不不會亂跑，守護台南防疫之說法感到不滿，而在DCARD社群PO文表達意見。（圖／翻攝自DCARD，下同）

李俊璋指出，遠距線上教學並非所有課程適用，有的課程是研究、實驗，有的老師會寫黑板但不善線上教學…，李俊璋說要實體教學或遠距線上教學，校方會綜合評估才做出最妥適決定。他舉例說明指出，校方有老師每周從台北來台南上課，但老師向校方反映班上有學生確診，所以他想改為遠距線上教學兩周，他也建議老師徵詢班上學生的意見（都是跨科系的學生），老師也從善如流詢問學生的意見後，學生同意改線上教學兩周，這就是很好的例子。

李俊璋說，校方都會傾聽各方的意見與建議，學生的意見與心聲，校方也會傾聽，再綜合相關意見做最適當的處理，非並一要實體教學或線上教學，希望在全校師生的努力下，克服疫情的威脅，早日恢復正常教學與校園生活。

►台東「火車主題飯店」4人住宿2000元有找！

ET快訊
台北哥出門驚「南京中山北街頭超冷清」　PTT吐實情
金馬影后爆赴英生產！　3舉動遭指「淪女僕」服侍男友
「隔離5天我快發瘋了」　她轟陳時中：誰不想過正常生活？
天母2富商輪流性侵醉女辯3P！　豪宅監視器全都錄
中藥「金銀花」有助抗新冠！　2類人不宜
脫線昏迷時只認得我！楊繡惠慟阿北離世　爸阿西癱坐沙發
快訊／太魯閣事故「最終調查報告」出爐！　5異常害49人喪命
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

急診護理師：確診就是解脫！「高壓爆炸8hrs」工作內容曝光

社會優秀青年聯合攜手送愛　手沖咖啡溫暖辛苦醫護

「太魯閣撞貨車」畫面曝！運安會提16改善建議挨轟：台鐵理你嗎？

台鐵、鐵道局問題多「普悠瑪案至今沒改善」　18條列管事項全沒解除

潘建志提「池化快篩」終結排隊　僅1步驟不同！神解快篩之亂

疫情狂燒！健保「部分負擔調漲」要延後上路？陳時中鬆口：討論中

家人快篩陽想PCR「被趕回家」！連2日降確診數　她怒：是不給篩

陳建仁坦言「政府快篩試劑準備不足」　陳時中：會逐步到位

台北哥出門驚「南京中山北街頭超冷清」　PTT吐實情：平行世界吧

脫線生前「中藥當水喝」腎衰竭　醫示警1成分：長期服用恐終身洗腎

母親節排半小時沒買到 男怒：披薩賣完都不講！

陶晶瑩抱怨疫情：真的想罵髒話！　已經耍廢2年..嘆「世界要我們躺平」

納豆：我回來了！..吐心聲「以為會死」　依依「看他吐白沫」爆哭求醫生救他

JPM合體了！一登場就是帥　《那不是雪中紅》助陣地球拿滿分

孫生媽母親節「吃霸王餐+放鳥」　他受夠爆粗口：怎麼會有這樣的媽媽

確診者罵「管你加班多久」　前線公務員心碎潰堤落淚

Janet淚認「我有生育的問題」　母親節公開試管求子過程...看哭了

媽拿巧克力惡整女兒！她氣哭跺腳：我要洗手

基隆高中前警開6槍！ 黑車拒檢猛撞警車逃逸

韋禮安模仿阿翰「九天玄女哏」：降肉！　鬆口嘉賓計畫...想在演唱會講Podcast(?)

急診護理師：確診就是解脫！「高壓爆炸8hrs」工作內容曝光

社會優秀青年聯合攜手送愛　手沖咖啡溫暖辛苦醫護

「太魯閣撞貨車」畫面曝！運安會提16改善建議挨轟：台鐵理你嗎？

台鐵、鐵道局問題多「普悠瑪案至今沒改善」　18條列管事項全沒解除

潘建志提「池化快篩」終結排隊　僅1步驟不同！神解快篩之亂

疫情狂燒！健保「部分負擔調漲」要延後上路？陳時中鬆口：討論中

家人快篩陽想PCR「被趕回家」！連2日降確診數　她怒：是不給篩

陳建仁坦言「政府快篩試劑準備不足」　陳時中：會逐步到位

台北哥出門驚「南京中山北街頭超冷清」　PTT吐實情：平行世界吧

脫線生前「中藥當水喝」腎衰竭　醫示警1成分：長期服用恐終身洗腎

戴資穎秀泰文表情逗趣「超級可愛」　萌翻網友：依瑟儂教的？

「PP石墨烯」溫馨送暖！體恤防疫醫護人員和居隔民眾　現在立即報名享好禮

完整保留原肉鮮彈！高雄頂級「手切」燒肉　吧台現烤還有店員陪喝

全台914人繳最高地價稅率　北市僅2人！大地主最多在這裡

台南產業道路2機車對撞！84歲翁噴飛掉落田溝　釀3人輕重傷

中國封控嚴重影響蘋果MacBook Pro出貨！　廣達上海廠產能僅恢復30%

急診護理師：確診就是解脫！「高壓爆炸8hrs」工作內容曝光

中菲行首季EPS4.54元、年增106.4%　股利10.2元訂6／16為除息交易日　

社會優秀青年聯合攜手送愛　手沖咖啡溫暖辛苦醫護

國王4年約延攬布朗擔任主帥　曾7年6度率隊闖季後賽

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

生活熱門新聞

90歲脫線病逝　123字「下台一鞠躬」遺言曝

亞東醫院院長「超有智慧一席話」瘋傳　116字感動人

超商快篩剩一堆　網點出背後原因

「超商快篩買氣差」藥師曝真相！網：誰買啊

日本AV擬禁「癡漢多P」　達人揭實際影響

8大通路賣快篩沒人排隊　王定宇：說明4件事

今天很關鍵！估破7萬　沈政男：如果沒有就費解了

00：30路過台大急診！名主播「直擊2景象」秒鼻酸

林氏璧轟陳文茜散播恐懼！前署長分析5點打臉他

專家點名4縣市將入高確診期：確診不是越少越好

家人怕被傳染　新北確診媳遭公公趕出門

台中兒童疫苗同意僅25%　榮總兒科權威說話了

女大生二度確診！她驚揭6後遺症太可怕

恐致災雨帶曝！滯留鋒周五襲全台　連下4天探16℃

更多熱門

相關新聞

鄭文燦：明社區採檢站加開「長幼三合一通道」

鄭文燦：明社區採檢站加開「長幼三合一通道」

桃園市長鄭文燦今(10日)上午召開防疫記者會，表示桃園截至今早10時整，共新增7006例本土個案，相較昨天人數略增；此外，鄭文燦也宣布重要防疫訊息，自明(11日)起，社區採檢站將加開「長者、幼兒三合一綠色通道」，PCR採檢、醫師看診、領藥等3項服務一次完成，且掛號費也採公費支出，不另外收取。

長輩不打疫苗別出門！專家：「這時間」風險高

長輩不打疫苗別出門！專家：「這時間」風險高

急診醫快虛脫：沒時間吃飯喝水　醫護狂「簽到」

急診醫快虛脫：沒時間吃飯喝水　醫護狂「簽到」

專家點名4縣市將入高確診期：確診不是越少越好

專家點名4縣市將入高確診期：確診不是越少越好

今天很關鍵！估破7萬　沈政男：如果沒有就費解了

今天很關鍵！估破7萬　沈政男：如果沒有就費解了

關鍵字：

台灣防疫遠距守護染疫成大

讀者迴響

熱門新聞

國寶藝人脫線病逝！「晚餐後突失去意識」享耆壽90歲

90歲脫線病逝　123字「下台一鞠躬」遺言曝

亞東醫院院長「超有智慧一席話」瘋傳　116字感動人

超商快篩剩一堆　網點出背後原因

Vivian弟弟腦出血「還在加護病房」！昏迷前叮嚀女友：別等我

台灣版《Tinder大騙徒》　27歲假闊少詐富家女

吃榴槤又配啤酒　24歲男2小時突然死亡

「超商快篩買氣差」藥師曝真相！網：誰買啊

31歲前NBA球員佩恩遭槍擊身亡

淫亂教主「少龍」病危　前妻攜兒跨海搶20億教產

即／偵查隊長越南店摸小姐　秒被拔官記過

爽中2710萬頭獎！她全匯給老公：繼續上班

納豆澎湖百萬民宿爆PO網賣4300萬

日本AV擬禁「癡漢多P」　達人揭實際影響

8大通路賣快篩沒人排隊　王定宇：說明4件事

更多

最夯影音

更多
母親節排半小時沒買到 男怒：披薩賣完都不講！

母親節排半小時沒買到 男怒：披薩賣完都不講！
陶晶瑩抱怨疫情：真的想罵髒話！　已經耍廢2年..嘆「世界要我們躺平」

陶晶瑩抱怨疫情：真的想罵髒話！　已經耍廢2年..嘆「世界要我們躺平」

納豆：我回來了！..吐心聲「以為會死」　依依「看他吐白沫」爆哭求醫生救他

納豆：我回來了！..吐心聲「以為會死」　依依「看他吐白沫」爆哭求醫生救他

JPM合體了！一登場就是帥　《那不是雪中紅》助陣地球拿滿分

JPM合體了！一登場就是帥　《那不是雪中紅》助陣地球拿滿分

孫生媽母親節「吃霸王餐+放鳥」　他受夠爆粗口：怎麼會有這樣的媽媽

孫生媽母親節「吃霸王餐+放鳥」　他受夠爆粗口：怎麼會有這樣的媽媽

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面