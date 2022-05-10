拜登重啟二戰法案！簽署烏克蘭版《租借法》　加速對烏武器援助

記者葉睿涵／綜合報導

美國總統拜登9日在白宮橢圓形辦公室，簽署國會早前通過的烏克蘭版《租借法案》（Lend-Lease Act），精簡軍備流通程序，加速運送武器援助烏克蘭。拜登同時也指出，他準備做出政治讓步，不再強求援烏經費能與新冠防疫計畫一併通過，以便援助烏克蘭的經費能儘速被通過。

綜合外媒報導，《租借法案》是美國在二戰時期，為了協助歐洲對抗希特勒（Adolf Hitler），而推出的計畫。美國最近再推出全名為《2022烏克蘭民主防衛租借法案》的烏克蘭版《租借法案》，就是希望能效仿二戰時期的做法，繞過減緩武器運送的行政流程障礙，增加援烏速度。

▲拜登簽署《2022烏克蘭民主防衛租借法案》，以便美國能加快對烏運送武器的速度。（圖／路透）

拜登表示，美國支持烏克蘭保衛自己的國家和民主，並對抗俄羅斯總統普丁的殘酷戰爭，因此通過烏克蘭版的《租借法案》，對烏方在戰場上取得成功至關重要。拜登還透露，他準備在國會做出政治讓步，以便另一項金額高達330億美元（約新台幣9850億元）的援助烏克蘭經費能盡快被通過。

此前，拜登曾要求國會將援烏經費與另一項不相關的政府防疫計畫一併通過，不過由於新冠相關支出不斷遭共和黨議員刁難，導致資助烏克蘭的經費也隨之卡關。拜登表示，他將放棄同步通過防疫資金的要求，以便援烏經費能儘速被通過，「為戰爭付出的努力刻不容緩，國會應立即將這項烏克蘭的撥款法案送到我桌上」。

拜登坦言，他很清楚美國已為烏俄戰爭耗費了數十億美元，但「屈服於侵略的代價更大」，因此他們仍會持續這麼做。美國此次通過的烏克蘭版《租借法案》，除了將直接為烏克蘭政府及軍隊提供援助外，也將惠及波蘭等同樣受俄羅斯侵略影響的東歐國家。