快訊／母親節後效應「病例再攀升？」　陳時中14:00說明

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（5/10）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。近期單日病例皆超過4萬，不過過去兩天數據略有下降，指揮官陳時中也坦言，因為週六、母親節等放假效應，相關數據可能稍微低估，要過一兩天才能確定，今天是否病例再次攀升，相關情況記者會中說明。

國內單日病例新高出現在5月7日的4.6萬人，接著8日、9日分別是4.42、4.02萬人，連續兩天下降，不過，指揮官陳時中昨表示，5/20～6/10可能是疫情高峰期，這兩天因為放假效應，數據可能稍微低估。

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針對疫情持續升溫，陳時中說，現在要文明有序的共存，疫情要完全清零已經是不可能的事情，所以要看看怎麽在傷害比較小的情況下，逐步接受現在的疫情情形，這也是現在在努力的，一定程度的染疫是形成自然保護裡的其中一環。

另外，陳時中今也證實，未來會將新冠肺炎從第五類傳染病降到第四類，從強制管制變成一般管制。外界也疑問未來是否還會公布染疫數字？陳時中則直言，基本上未來分類降級很難公布相關確診數目，因為可能就沒有搜集資料。