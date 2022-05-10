野豹闖村莊瘋狂亂咬　4警官手拿木棍「肉身對戰5小時」畫面曝光

▲官員肉身應戰野豹。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

印度哈里亞納邦一頭野豹近來闖入人類社區，影片中可看到，凶狠野豹直接撲到員警身上瘋狂攻擊，然而到場的員警竟然全都沒有穿防護裝備，手上只有拿木棍應戰，最後4人慘被野豹抓傷，驚險過程在網路上瘋傳。

事件7日晚間發生在帕尼帕特市(Panipat)的Behrampur村，有村民向森林部門通報發現野豹出沒，森民部門官員與警察立即趕到現場進行捕捉，然而身上卻都沒有防護裝備，野豹撲到其中一名官員身上時，其他人只能使用棍棒擊退，然而此舉反而讓野豹更加瘋狂，又撲到另外一人身上攻擊。

影片後來在網路上獲得65.2萬人次觀看。當局表示，經過長達5小時半的努力，野豹終於被鎮定劑制伏，目前已平安野放回森林中，而受傷的4人後來被緊急送醫，除了1人傷勢較重其他都已經出院。