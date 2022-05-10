脫線生前「中藥當水喝」腎衰竭　醫示警1成分：長期服用恐終身洗腎

▲藝人脫線昨日在家中過世。（圖／翻攝自脫線臉書）

記者楊晏琳／綜合報導

資深藝人脫線（陳炳楠）昨日晚間去世，享耆壽90歲。他原先就有腎功能問題，過去因聽信偏方將「中藥當水喝」導致腎衰竭，還併發嚴重肺炎、心衰竭等症狀，近年常進出醫院，卻仍離世。腎臟科醫師表示，慢性腎臟病患在飲食上有諸多忌口，除了要避開馬兜鈴酸成分的中草藥外，還有3種藥物或食物應減量食用，才不會加重腎功能負擔。

三軍總醫院腎臟科主治醫師朱柏齡表示，目前已知會造成嚴重腎衰竭的中草藥多含有「馬兜鈴酸」成分，但對腎臟的傷害，與服用時間與劑量有關，他曾收治過一名從小服用的患者，20多歲就腎衰竭，需終身洗腎。

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朱柏齡提到，腎臟病患除了保持飲食清淡，不要吃太鹹，或加太多食品添加物如防腐劑等食物外，含有非類固醇的抗發炎止痛藥也要減量使用，因為這類藥物會破壞腎臟自我保護機轉，增加腎衰竭與間質性腎炎的發生。

▲醫師提醒，腎臟病患者應減量服用止痛藥。（圖／取自免費圖庫Pexels）

長庚醫院腎臟科系教授級主治醫師顏宗海則表示，慢性腎臟病的致病原因很多，最常見的是糖尿病引起的「糖尿病腎病變」，再來是高血壓引起的「腎絲球腎炎」，遺傳的「多囊腎」與止痛藥濫用引起的腎功能衰退，都是常見的疾病。

該如何治療腎臟病？顏宗海提到，一般會先找出致病原因，再對症下藥。如果有糖尿病，會把「控糖」列為主要目標；若是慢性腎絲球腎炎的病患，除了控制血壓外，還會開立免疫製劑或類固醇抑制，也會建議病患少服用止痛藥，並配合飲食治療，達到控制疾病的目的。

顏宗海表示，他遇過不少患者會聽信友人推薦的「草藥偏方」，但因來源紊亂，基本上他都會立即勸阻。此外，有不少腎友會購買保健食品補腎，他提醒，腎病患者若不想加重腎臟負擔，需維持低蛋白、低磷、低鉀飲食，在挑選保健食品時，應避開含上述成分產品，也要少吃內臟、海鮮。

顏宗海也提醒民眾，不論發現的症狀是否為腰痛，任何疾病都應盡早檢查找出原因，並確實接受治療，避免惡化或出現合併症。