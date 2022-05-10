中國防部稱「美國堅持一中原則」　五角大廈打臉：沒有這樣說

▲美國國防部發言人柯比（John Kirby）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）4月20日與中國國防部長魏鳳和通話，會後中國國防部發布新聞稿，宣稱「美國堅持一個中國原則」（one-China principle），但五角大廈發言人科比（John Kirby）6日在記者會上表示，「國防部長沒有這麼說。」

科比在記者會上提及美中防長4月20日的通話，直言想要更正一些不精確資訊。他說，中國國防部自行發布匯報，「錯誤地宣稱『美國堅持一中原則』，但國防部長沒有這麼說。與之相反的是，國防部長明確表示，美國依然謹守一中政策（one-China policy）的承諾。」

美國駐華使領館（US MissionCN）也轉推消息，並且使用簡體中文翻譯出內容。但至今（10）日截稿時，中國國防部官網英文匯報已經改為「美國堅持一中政策」（The US adheres to the one-China policy）。