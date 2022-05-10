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白宮印太協調官：維持台海現狀至關重要

▲▼美國航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）。（圖／路透）

▲美國航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓9日專電

美國白宮印太事務協調官康貝爾今天表示，烏克蘭遭到俄羅斯入侵是一大警訊，印太地區國家高度關注。透過美歐對話傳遞訊息，將維護台灣海峽和平穩定視為重要利益，維持台海現狀至關重要。

康貝爾（Kurt Campbell）今天出席華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）與比利時布魯塞爾自由大學安全、外交與戰略中心（CSDS）共同舉辦的印太跨大西洋對話研討會時表示，現今美國與個別國家、歐洲聯盟（EU）廣泛討論印太地區現況，美歐之間針對印太地區議題進行前所未有的對話，就印太各種倡議的交流，他和歐洲合作夥伴交流的時間幾乎比和印太地區夥伴花的時間還要多。

他以烏克蘭情勢來說明，原以為烏克蘭戰爭會將所有注意力聚焦到歐洲，無法對印太地區情勢過多關注，但事實是印太國家對歐洲與烏克蘭問題的參與程度超過以往。

▲▼ 美國國安會印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國安會印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）。（圖／達志影像／美聯社）

康貝爾分析，原因之一是中國與俄羅斯在2月北京冬季奧運前夕共同發表聯合聲明，讓亞洲國家感到震驚與擔憂，烏克蘭遭到俄羅斯入侵也是警訊，激起印太地區更多戰略思維。他也談到美歐之間的對話傳遞一個微妙的訊息，亦即將維護台海和平穩定視為重要利益。過去的討論多將焦點放在科技發展議題，但現在認識到維持台海現狀至關重要。

2月24日烏克蘭遭到俄羅斯軍事入侵以來，國際焦點轉向歐洲，但美國高層官員多次強調印太仍是美國外交重心。美國總統拜登（Joe Biden）12日起將與東南亞國家協會（ASEAN）領袖舉行兩天的高峰會，屆時可能聚焦中國崛起等議題。拜登隨後將於20日至24日訪問美國條約盟友日本與南韓，並在東京與澳洲、印度和日本領袖召開「四方安全對話」（Quad）高峰會，聯手反制中國帶來的挑戰。這也是拜登上任後首度前往亞洲訪問。

康貝爾說，拜登將傳達重要訊息，亦即儘管烏克蘭局勢緊迫，需要跨大西洋共同合作應對，但也意識到21世紀在印太地區更為重大、根本的挑戰。

 

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