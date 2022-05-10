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快訊 ／美更新台美簡報！　刪台灣是中國一部分、不支持台獨

▲▼美台。（圖／路透）

▲美台關係近年升溫。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國務院5日大幅度修改一份台美雙邊關係簡報，刪除「台灣是中國一部分」、「不支持台獨」等措辭，還新增「美國長期遵循基於台灣關係法、美中三公報和六項保證的『一個中國』政策。」

美國國務院東亞及太平洋事務局5日發布最新美台關係簡報，《美台關係現況描述成果清單》（Fact Sheet），和2018年8月31日發布的版本相比，舊版開頭稱「美國與台灣享有強健的非官方關係」、「1979年美中聯合公報將外交承認從台北改為北京，美國在聯合公報中承認中華人民共和國政府為中國唯一合法政府，只有一個中國，台灣是中國一部分」，以及「美國不支持台灣獨立」。

不過新版雖然仍指台美關係為「非官方」，但已刪除大量舊本存在有關中國的措辭，包括刪除「台灣是中國一部分」與「美國不支持台灣獨立」。新版本開頭新增「台灣作為民主領頭羊和科技重鎮，是美國在印太地區重要夥伴」、「美國與台灣價值觀相似，還有深厚的商業與經濟連結，以及強韌的民間關係，是我們友誼的基石，也是推動美國擴大與台灣接觸的動力。」

新簡報在文中提到，「美國長期遵循基於台灣關係法、美中三公報和六項保證的『一個中國』政策」。即使美台沒有外交關係，我們卻有著強勁的非官方關係，也有穩定和確保台海和平的共同利益」，「美國持續鼓勵以符合台灣人民意願及最佳利益的方式，和平解決兩岸歧見。」

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