敖德薩購物中心爆炸　巨響傳40公里遠！空襲2傷5建築物被毀

CCTV footage of the moment a Russian cruise missile targeted the Odessa shopping center tonight. pic.twitter.com/LAxkWFacJs — CaucasusWarReport (@Caucasuswar) May 9, 2022

▲疑似監視器畫面錄下購物中心遭空襲爆炸瞬間 。（圖／翻攝推特「@Cyberspec1」）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏南重要戰略港市敖德薩（Odessa）9日再傳出遭飛彈攻擊，至少造成2人受傷。當地時間9日晚間10點，敖德薩再次遭到轟炸，多處建築物起火；歐洲議會主席米歇爾（Charles Michel）當天稍早突襲訪問敖德薩，期間遇到俄軍砲火攻擊，緊急尋求掩蔽，據指出5棟建築物在早前的空襲中被毀。

▲敖德薩（Odessa）遭到轟炸 。（圖／翻攝推特「@Cyberspec1」）

CNN報導，敖德薩9日晚間10點遭到空襲，多名目擊者表示市中心發生多起大爆炸，威力之強連建築物都產生晃動，距離敖德薩40公里遠外的居民都能聽見爆炸聲。推特上影片則顯示市中心至少引發一起火災，一名目擊者表示一間大型商場失火。

其實在當晚事發幾個小時以前，敖德薩市議會即通報俄軍圖- 22（Tu-22）轟炸機發射3枚巡弋飛彈，造成市內5棟建築被毀，至少2人受傷。

目前俄軍攻擊的目標不明，但消息指出是敖德薩的住宅混合區遭到轟炸。當天上午烏克蘭軍方指出，4枚高精準縞瑪瑙（Onyx）飛彈從克里米亞方向發射，當時歐洲議會主席突襲訪問敖德薩，所有人立刻緊急避難。

敖德薩8日遭到10枚巡弋飛彈攻擊，俄國海軍近日利用潛艦、水面艦和戰機針對敖德薩擴大轟炸。