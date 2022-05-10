影片曝！普丁走路一拐一拐　毛毯暖膝蓋再掀健康問題疑雲

Главарь нацистской хунты #путин наклонившись всем бронежилетом вперёд еле нашёл своё одеяльце… Потомки будут смотреть это #видео где гоблин убийца прячется за спины стариков ветеранов. #9мая pic.twitter.com/OUN9CRiUqY — iLikeGreen (@AntonBoym) May 9, 2022

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯9日舉行年度盛事「勝利日」紀念活動，此前已因體態、肢體動作出現變化而被外界傳聞「身體出狀況」的總統普丁，這次又被眼尖的外媒抓包走路一拐一拐，還在閱兵大典坐在椅子上觀禮時，被拍到膝蓋上覆蓋厚厚一件毛毯保暖，再次引發外界對普丁身體狀況虛弱的懷疑。

▲普丁被拍到蓋毛毯暖腿，外媒再指可能健康狀況出問題 。（圖／翻攝推特「@JAX_357」）



今年10月將滿70歲的普丁9日出席「勝利日」紀念活動，慶祝二戰蘇聯戰勝納粹德國，他與眾高官一同入場，並在台上對前排長輩一一握手寒暄，之後發表11分鐘的勝利日演說，內容並未提及烏克蘭前線戰事；然而在他離開講台前往無名戰士墓園獻花圈時，卻被外媒拍到疑似步伐已不像以往輕鬆，甚至出現一拐一拐的情況。

此外，外媒拍到普丁坐在典禮台上閱兵時，除了身上原有的外套，還在雙腿鋪了一件厚厚的毛毯，但同一時間隔一個位子的將領卻把身上的大衣脫了，形成一種對比，並加強外媒對普丁健康狀況變差的印象。

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Putin, 69, is seen limping during Victory Day parade after watching display with a blanket over his lap in latest sign of his poor health

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不過當天普丁發表演講最後有說到，「今天的紅場很冷」，據外媒指出當天天氣為攝氏9度。

普丁與許多政權的強人領導人一樣，都曾傳出身體狀況出現問題的情況，像是他在2020年就有相關流言，指出他已接受癌症手術、罹患帕金森氏症等情況，但多年來克里姆林宮皆駁斥相關謠言，斥為「無稽之談」。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，普丁在公眾場合露面時的肢體細微變化都被外媒以放大鏡檢視，包括之前與白俄羅斯總統盧卡申科會面時，由於手臂出現顫抖，雙腳不自然擺動，被視為一種病徵；此外之前和國防部長蕭伊古（Sergei Shoigu）的會面，在電視轉播上被拍到普丁長達10多分鐘，雙手都緊抓著桌子下緣，就像在忍受身體痛楚時的一種僵硬狀態，也加強了外界的懷疑。