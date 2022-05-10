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習近平會晤德國總理蕭茲：歐洲安全應由歐洲人自己掌握

▲▼習近平會晤德國總理蕭茲：歐洲安全應由歐洲人自己掌握。（圖／翻攝自新華社）

▲中國國家主席習近平表示，「歐洲安全應該掌握在歐洲人自己手中」。（圖／翻攝自新華社）

文／中央社

中國國家主席習近平今天和德國總理蕭茲視訊會晤。根據新華社報導，習近平希望德方為中歐關係穩定發展「發揮積極影響」，並指「歐洲安全應該掌握在歐洲人自己手中」。

新華社報導，習近平下午和蕭茲（Olaf Scholz）舉行視訊會晤。蕭茲2021年12月剛就任德國新總理，習近平就曾和他通話。今年3月，習近平也曾與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和蕭茲就俄烏局勢視訊會談。

報導說，習近平和蕭茲就烏克蘭局勢深入坦誠地交換了意見。習近平重申了中方立場，指中方始終站在和平一邊，「從事情本身的是非曲直出發，獨立自主作出判斷，並一直在以自己的方式勸和促談、推動局勢降溫」。

習近平並暗指美國說，「歐洲安全應該掌握在歐洲人自己手中」。烏克蘭危機將歐洲安全再次推到關鍵十字路口，要全力避免衝突激化、擴大化，導致不可收拾的局面。歐方要拿出歷史擔當和政治智慧，著眼歐洲長遠安寧，尋求以負責任方式推動解決問題。

他重申，中方歡迎國際社會一切有利於勸和促談的努力。

▲▼習近平會晤德國總理蕭茲：歐洲安全應由歐洲人自己掌握。（圖／翻攝自新華社）

▲習近平透過視訊會晤德國總理蕭茲。（圖／翻攝自新華社）

在兩國關係方面，根據報導，習近平表示，中國和德國都是有重要影響力的大國。過去50年來，中德關係保持高水準運行，雙方通過持續深化務實合作實現了共同發展、相互成就，關鍵是「堅持相互尊重」、合作共贏，這一寶貴經驗和重要原則要始終如一堅持下去。

習近平說，中德雙方應該堅持對話合作主基調，在應對氣候變化、宏觀經濟政策、金融穩定、能源安全、糧食安全、產業鏈供應鏈穩定等各領域開展對話。積極拓展綠色環保、服務貿易、人工智慧、數位化等新技術領域合作。

他強調，中歐是全面戰略夥伴，中歐的共同利益遠大於分歧。中方支持歐盟戰略自主。「中歐關係不針對、不依附、也不受制於第三方」。這是雙方應該長期堅持的戰略共識。

習近平說，面對地緣政治危機，倡導對話和合作，「以中歐關係的穩定性應對國際形勢複雜變化」，並希望德方為中歐關係穩定健康發展發揮積極影響。

據報導，蕭茲表示，德方願和中方共同慶祝兩國建交50週年，保持各層級密切溝通往來，舉辦好新一輪德中政府磋商，就確保全球供應鏈穩定、宏觀經濟政策協調等重要議題開展對話。

他說，德方歡迎中方致力於擴大高水平對外開放，這將給德方帶來更多機遇。德方願和中方加強多邊領域溝通協調，推動歐中關係積極發展。

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