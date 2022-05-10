南韓「最美第一夫人」是她！因壓力大不幸流產　遭爆曾當酒店妹

▲南韓總統尹錫悅妻子金建希。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅今（10）日上午11時正式就職，其配偶金建希更一夕之間成為第一夫人，其先前在當選消息出爐後，就以出眾的驚人美貌獲得台灣等國外民眾關注，不過由於先前言行充滿爭議，金建希從大選期間便幾乎未曾出席任何造勢活動，選後則拜訪佛寺。對於尹錫悅、金建希夫妻倆的互動，成為外界關注焦點。

金建希1972年出生於京畿道楊平郡，父親金光燮（김광섭，音譯）是山林科公務員、母親則是崔恩順，在家中2男、2女排行第三，求學過程家境算是相當富裕，不過父親於1987年去世後，母親將父親在首爾市松坡區石村洞的土地轉賣，同時在京畿道南楊州市出資蓋飯店。

▲南韓總統尹錫悅、總統夫人金建希10日出席就職典禮。（圖／達志影像）

金建希1992年曾在淑名女子大學研究所攻讀美術教育碩士課程，獲得教師資格；2007年創立公司Covana Contents，主要負責籌辦國外知名美術作品展覽，並持續營運至今；直到2012年3月11日，金建希才與相差近12歲的尹錫悅結下夫妻之緣，當時金建希僅41歲、而擔任大檢察廳中央搜查1科長的尹錫悅早已53歲。

金建希曾於2018年接受某週刊採訪時表示，「我們夫妻倆存在著明顯的年齡差距，從以前開始，我就只當他（尹）是一位熟識已久的大叔，直到在某位法師的牽線下，才結下這段緣份。丈夫名下財產只有2000萬韓元，儘管當時我仍猶豫不決，不過我卻想到，若他錯過了我，恐怕這輩子就沒辦法完婚了。」

不過尹錫悅、金建希至今膝下仍無一兒半女！金建希曾於2021年12月26日召開記者會針對偽造學經歷一事道歉，當時她主動透露，「結婚後我們好不容易懷孕、有小孩，但因為丈夫高壓的工作環境而身心俱疲，最後導致我流產。原本我丈夫希望，在生下漂亮乖巧、可愛的小孩後，能夠背著孩子去上班，如今我再也無法替丈夫實現願望。」

▼南韓總統夫人金建希10日參謁國立首爾顯忠院。（圖／達志影像／newscom）

目前尹錫悅、金建希兩人有4隻狗、3隻貓陪伴。尹錫悅過去以愛妻、寵妻、疼妻聞名。

金建希之所以無法伴隨丈夫尹錫悅出席選舉造勢活動，是因金建希爆發的爭議案件實在罄竹難書，深怕對選情造成反效果，包括遭爆料受聘大學講師時在履歷表上偽造20處學經歷、碩士論文抄襲比例達42%、疑似篤信巫俗信仰，還推薦法師給尹錫悅認識、更涉嫌操弄南韓BMW代理公司Deutsch Motors的股價獲利。金建希的母親也涉嫌不當領取療養津貼、不當炒賣土地。

金建希過去與YouTube網路媒體《首爾之聲》記者的通話內容也於今年1月17日被電視台MBC公開，當中涉及金建希試圖拉攏該記者進助選團隊、談論前忠清南道知事安熙正的#Me Too案。

▲金建希歡送朴槿惠離開總統就職典禮會場。（圖／達志影像）

另外，部份韓媒報導則提出金建希過去曾以「茱莉」的藝名在首爾萬麗酒店（Renaissance Hotels）擔任接待小姐，數年來與建設公司三扶土建會長趙南煜等政經界人士維持交情，對此金建希接受媒體專訪時曾多次反駁，「我忙著大學授課、做事業，就算我想當茱莉也沒有什麼時間」、「我如果真的是茱莉，早就被揭發了吧」。

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