▲被搶翻！全聯爆款洗衣膠囊是「它」？凱莉帶你直擊找答案。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者吳杰澄）

▲全聯出現爆款洗衣膠囊，ETtoday新聞特派員凱莉，帶大家一起到全聯直擊 。（圖／記者吳杰澄攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

近期全聯出現一款被搶翻的爆款洗衣膠囊，聽說購物籃出現率100%，ETtoday新聞特派員凱莉，帶大家一起帶全家直擊！來到洗衣用品區，看到有位媽媽正在挑選洗衣膠囊，選擇的是「Persil洗衣膠囊」。

▲ 來到洗衣用品區，有位媽媽選擇的是「Persil洗衣膠囊」。

凱莉問媽媽為什麼選擇Persil，媽媽表示主要是因爲有強大的去污力，「因為家中有小孩，小孩吃東西都會亂噴，所以強大去污力非常重要，另外，現在病毒很多，這一款寫說可以有效對抗 99.99%冠狀病毒，現在也是很重要」。

▲▼媽媽說明，選擇「Persil洗衣膠囊」是因為有強大的去污力，並且可以有效對抗 99.99%冠狀病毒。



直擊下一位消費者的購物籃，在男性消費者的購物籃中，又看到「Persil洗衣膠囊」，男性消費者表示「挑選洗衣重點是以女朋友喜歡為主，會挑選這款的原因，是因為我工作性質的關係，我比較會流汗，加上最近疫情比較嚴峻一點，所以她會希望的是，香味夠持久，以及可以抑菌功能特別強的洗衣精，因為這一款又是膠囊的特別方便，所以我女朋友是指定，我一定要來買這品牌的洗衣膠囊」。

▲▼ 男性消費者表示「挑選洗衣重點是以女朋友喜歡為主，這款香味持久，以及抑菌功能特別強，是女友指定要買的品牌」。

在結帳處，凱莉攔截一位要結帳的消費者，竟然又看到熟悉身影「Persil洗衣膠囊」，問消費者怎麼知道這個牌子，消費者表示其實是因為孫盛希，「因為最近電視廣告有看到孫盛希在推薦，我想說洗衣膠囊一次用一顆也蠻方便的，又聽說它香味蠻香的，所以就想說買回家試試看」。

▲▼ 有消費者表示，購買「Persil洗衣膠囊」是因為看到孫盛希在推薦，所以想買回家試試看。

原來在全聯被搶翻天的爆款洗衣膠囊就是Persil寶瀅啊！凱莉進一步說明，「Persil寶瀅三合一洗衣膠囊清潔去污力非常強，而且能夠99.99%有效對抗冠狀病毒，所以非常推薦大家做使用，而且它能持續48小時深層抗菌，膠囊用量一次一顆超方便，味道清香又舒服，最長還可以維持30天，難怪一推出上市，馬上就成為全聯洗衣用品的第一熱銷品牌，用過的都說讚，如果你沒用過趕快去試試唷」。

▼ 原來在全聯被搶翻天的爆款洗衣膠囊就是Persil寶瀅，一推出上市馬上就成為全聯洗衣用品的第一熱銷品牌。