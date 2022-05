勝利日演說「就這樣？」　美國學者分析：普丁完全沒想法

▲俄羅斯總統普丁發表勝利日演說。(圖/達志影像/美聯社)



記者林彥臣/綜合報導

俄羅斯總統普丁發表「勝利日」全國演說,全球都在矚目是否會下達對烏克蘭局勢造成變化的命令,例如正式對烏宣戰,或下達全國動員令,派遣更多兵力送往前線,但最後都沒有提及相關內容。對此美國學者認為,整個勝利日的演說內容「就這樣」,證明普丁完全沒有想法。

雖然普丁在勝利日演說中,指責北約和西方的壓迫,使他必須入侵烏克蘭以保護俄羅斯的利益,但他沒有提及任何關於「什麼目標將被視為勝利」,或任何進一步升高戰爭情勢的想法。

Just read this translation of Putin’s speech. Reaction—that’s it? Completely out of ideas. Either doesn’t now understand the reality of the situation in Ukraine, or wilfully ignoring it. https://t.co/V2v318g3q9