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馬斯克收俄國警告PO「若我離奇死去⋯」母氣炸　世界首富秒道歉

▲▼馬斯克與馬斯克的母親先後在推特發文分享投資股票的秘訣與趣事。（圖／路透社）

▲特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）被媽媽梅伊（Maye Musk）訓斥。（圖／路透社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭後，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）使用旗下SpaceX的星鏈衛星幫助烏克蘭，引起俄羅斯不滿。馬斯克9日也在推特上發文表示，「如果我哪天在神祕的情況下死了，我很高興認識你們」，沒想到馬上被媽媽梅伊（Maye Musk）轉推說「這不好笑」

俄羅斯航天局長羅戈津透過Telegram表示，從被俘的烏克蘭海軍陸戰隊第36旅指揮官得到情報，五角大廈將星鏈衛星的終端交給烏克蘭軍方，該設備驚軍用直升機轉交給納粹團體「亞速營」。

羅戈津認為，馬斯克幫助烏克蘭的行為，等於為法西斯勢力提供軍事通訊設備，「不管你怎麼裝傻，你都要承擔責任的」。

對此，馬斯克也在推特上轉發羅戈津的言論說，「『納粹』這個詞的意思並不是他所想的那樣」，隨後又發文說「如果我在神秘的情況下死去，很高興認識你們」，引起許多死忠粉絲留言關心，連媽媽梅伊都轉發說「這不好笑」，並附上生氣的表情圖案。

不小心惹怒媽媽後，馬斯克也在媽媽的文章下立刻回復，「抱歉，我會盡我的全力活下去的」，瞬間讓大批網友朝聖世界首富被媽媽訓斥的場景，並開玩笑說「謝謝媽媽罵了兒子，這真的不好笑，他需要為了人類保持活力跟健康，無數的人都需要他！」「謝謝馬斯克媽媽，我們都非常擔心他」、「當他這樣說時，拜表他理解承擔的風險，不得不說你兒子是一個勇敢的人」。

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