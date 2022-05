馬斯克收俄國警告PO「若我離奇死去⋯」母氣炸　世界首富秒道歉

▲特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)被媽媽梅伊(Maye Musk)訓斥。(圖/路透社)



記者鄒鎮宇/綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭後,特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)使用旗下SpaceX的星鏈衛星幫助烏克蘭,引起俄羅斯不滿。馬斯克9日也在推特上發文表示,「如果我哪天在神祕的情況下死了,我很高興認識你們」,沒想到馬上被媽媽梅伊(Maye Musk)轉推說「這不好笑」

俄羅斯航天局長羅戈津透過Telegram表示,從被俘的烏克蘭海軍陸戰隊第36旅指揮官得到情報,五角大廈將星鏈衛星的終端交給烏克蘭軍方,該設備驚軍用直升機轉交給納粹團體「亞速營」。

羅戈津認為,馬斯克幫助烏克蘭的行為,等於為法西斯勢力提供軍事通訊設備,「不管你怎麼裝傻,你都要承擔責任的」。

對此,馬斯克也在推特上轉發羅戈津的言論說,「『納粹』這個詞的意思並不是他所想的那樣」,隨後又發文說「如果我在神秘的情況下死去,很高興認識你們」,引起許多死忠粉絲留言關心,連媽媽梅伊都轉發說「這不好笑」,並附上生氣的表情圖案。

If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya