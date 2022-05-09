馬斯克驚悚預言：日本終將消失！曝「1殘酷原因」：世界巨大損失

▲馬斯克在推特上預言，日本終將消失。（圖／路透社）

實習記者廖翊慈／綜合報導

全球首富特斯拉創辦人馬斯克（Elon Ｍusk）近期大動作收購推特引發市場關注，現在他又發推文做出驚悚預言，表示在少子化下，若高齡化的社會一直沒有改善，那麼「日本恐怕將不復存在」。

綜合外媒報導，馬斯克在美國時間週一，回應一名用戶「Whole Mars Catalog」所發佈的一份報告，該研究報告中顯示，日本生育率創下有史以來最大降幅，人口下滑64.4萬，儘管日本政府為此對國人發出警訊，並嘗試了許多改善此現狀的方法，但都未見成效，因此馬斯克大膽留言，「除非日本的出生率超過死亡率，否則日本終將不復存在。」

At risk of stating the obvious, unless something changes to cause the birth rate to exceed the death rate, Japan will eventually cease to exist. This would be a great loss for the world. — Elon Musk (@elonmusk) May 7, 2022

他表示，這將對於整個世界來說，是一個巨大的損失，這番言論引起不少日本專家熱議，而少子化的議題已經不是他第一次提起，去年12月馬斯克在一場活動中就表示過，「未來人類勢必要到外太空才能繼續生存下去，少子化的衝擊對人類文明而言是很嚴重的危機」，當時他強調，許多「聰明的人」認為目前地球人口過剩，但事實恰恰相反，全球人口正加速崩潰，如果人們不再生小孩，讓情況愈發惡化，到時候文明一定會崩解，造成不可挽回的局面。

日本是世界第三大經濟體，擁有多數知名汽車製造商，以及遊戲開發商等等，許多全球重量級的企業都聚集在日本，甚至是全球半導體供應鏈的關鍵環節，因此除了日本政府外，全球有許多專業人士也密切關注日本的少子化問題。