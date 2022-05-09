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普丁震怒！他忙著攻打烏克蘭　美艷情婦卻「意外懷孕」

▲▼ 俄羅斯韻律體操傳奇卡巴耶娃（Alina Kabaeva） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡巴耶娃據傳2008年就與普丁有染，當時男方還未離婚。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯總統普丁先前曾被爆，在俄烏戰爭開打前就已先將情婦、前奧運體操冠軍卡巴耶娃（Alina Kabaeva）與私生子女安置在瑞士，不過卻有俄羅斯情報人士爆料，卡巴耶娃近日意外懷孕，引發普丁震怒。事實上，普丁傳出罹患癌症與帕金森氏症，原本預計4月要動手術，然而在他強烈要求下，才硬是將手術日期延到勝利日之後。

根據《每日星報》報導，克里姆林宮前情報人士開設的Telegram頻道General SVR爆料，「普丁發現他的情婦卡巴耶娃又懷孕了，但是這個新生命卻不在計畫之內。」現年38歲的卡巴耶娃是奧運體操冠軍，據傳她曾替普丁生下2男2女，儘管兩人從未公開坦承過關係，但是普丁與前妻結束近30年婚姻的主因疑似就是因為這名「美艷小三」。

▲▼俄羅斯總統普丁與緋聞女友、情婦卡巴耶娃（Alina Kabaeva）。（圖／取自克里姆林宮官網）

▲卡巴耶娃疑似再度懷孕。（圖／取自克里姆林宮官網）

自從俄羅斯2月24日攻打烏克蘭後，就有消息指出，普丁已經率先將卡巴耶娃與私生子女安置在瑞士，不過卡巴耶娃4月曾公開出席莫斯科的青少年藝術體操節，不知是否是因為害怕遭到各國制裁，因此提前返國。不過根據《法新社》報導，由於卡巴耶娃是普丁的財產受益者，且有密切關聯，因此被歐盟列為制裁對象。

普丁本人目前正忙於勝利日閱兵典禮，先前有多項消息稱他罹患癌症與帕金森氏症，且癌症正在逐漸惡化，使他不得不接受手術。但他依舊強烈要求要親自出席勝利日閱兵典禮，因此將原定於4月舉行的手術順延到5月9日之後。

據了解，普丁如此重視勝利日閱兵儀式，卡巴耶娃卻在這個時候意外懷孕，讓他本人大為震怒，且擔憂這個消息會對閱兵式帶來不好的影響。

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