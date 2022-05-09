尹錫悅將面臨諸多挑戰！北韓試射飛彈威脅　朝小野大恐淪跛腳總統

▲尹錫悅就職南韓總統後，內外恐將面臨不少困境。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

尹錫悅為南韓政治史上首位非國會議員、行政首長出身的總統當選人，明（10）日正式就職南韓總統，宣布展開「龍山時代」，不過這並非代表往後政治發展的道路將會一帆風順。因為，如今尹錫悅面臨「朝小野大」的難關，不僅內閣部長恐難以通過國會人事審議程序，在北韓（朝鮮）不斷試射飛彈下，外交與國際局勢更面臨重重威脅。

根據韓媒《News1》，儘管尹錫悅將正式就職總統，不過包括國務總理提名人韓悳洙、外交部長提名人朴振等5名內閣部長皆尚未通過國會人事公聽會審議，尤其國務總理又是統率內閣各部門之首，在面臨共同民主黨在國會掌控180席過半的「朝小野大」的狀態下，其首要課題是設法在面臨新、舊政府交替之下，通過內閣各部長的國會審議。

▲韓悳洙獲尹錫悅提名為新政府的首任國務總理，不過卻因共同民主黨多次延宕議程，而遲遲無法通過國會批准。（圖／CFP）



目前已通過國會人事公聽會審議報告的為企劃財政部長兼經濟副總理秋慶鎬、科學技術情報通信部長李宗昊、環境部長韓和真、雇用勞動部長李正植、國防部長李鐘燮、海洋水產部長趙承煥、農林畜產食品部長鄭煌根。

對於共同民主黨所掌控的國會遲遲無法通過國務總理提名人韓悳洙、法務部長提名人韓東勳，其實尹錫悅方面感到相當憤怒。

報導分析，下一屆的國會議員選舉將於2024年舉行，等於尹錫悅政府面臨「朝小野大」的局勢至少還需持續2年，若無法與在野最大黨完善溝通、取得國會協助，未來在通過預算案、改編稅制等多方面恐怕將面臨困境，即使有再好的國政經營藍圖也將難以實踐。

▲尹錫悅將於21日會晤拜登。（圖／路透社）

至於在國際局勢與外交上，尹錫悅政府同樣也將面臨諸多困境，例如北韓今年以來多次試射洲際彈道飛彈、潛射彈道飛彈，近來更被發現疑似修復豐溪里核實驗場的3號坑道，試圖準備重啟核試；而俄羅斯侵略烏克蘭後，全球迎來新冷戰局勢，牽動油價與國內物價上漲。

尹錫悅的當務之急，應是重新確立韓美同盟關係穩固，進而重新確立與北韓、中國之間的關係，同時修復文在寅政府時期降至冰點的韓日關係。另外，尹錫悅將於本月21日在首爾會晤美國總統拜登，成為史上當選後最快見到美國總統的南韓總統，韓美兩國元首峰會將成為窺視尹錫悅政府外交政策的分水嶺。

►尹錫悅明接任南韓總統！ 邀文在寅、朴槿惠出席就職典禮

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》