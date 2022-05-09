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普丁默哀1分鐘「罕見提軍事損失」　分析曝閱兵1跡象：已鞏固權力

記者詹雅婷／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁9日在莫斯科紅場發表勝利日演說，儘管沒有發表重大聲明，但仍為入侵烏克蘭一事辯護，宣稱展開烏克蘭特別軍事行動是唯一正確的選擇，但也罕見提及軍事損失，要求為犧牲性命的士兵默哀1分鐘。分析指，此次莫斯科閱兵非常低調，但許多人臉上流露出堅定決心，這代表普丁已鞏固權力，而不是被最近的事件削弱。

▲▼ 俄羅斯9日勝利日，普丁出席莫斯科紅場閱兵。（圖／路透）

▲普丁並未宣布全面動員或正式宣戰，也沒有透過演說威脅使用核武。（圖／路透，下同）

綜合BBC、路透、衛報等外媒報導，普丁在超過1萬名士兵前發表約11分鐘的演說，並未談及烏俄戰事進展，也沒說明戰爭還會持續多久，但重提前蘇聯在二戰中的英雄事蹟，藉此敦促俄軍在烏克蘭取得勝利。

普丁透過演說重申俄羅斯在烏克蘭採取特別軍事行動的理由，宣稱西方正計畫在俄國邊境採取侵略行動，包括克里米亞，如今因為別無選擇，只能先發制人擊退這場侵略行動，「這是被迫的、及時的、唯一的正確決定」。

▲▼ 俄羅斯9日勝利日，普丁出席莫斯科紅場閱兵。（圖／路透）

▲▼ 俄羅斯9日勝利日，普丁出席莫斯科紅場閱兵。（圖／路透）

▲▼ 俄羅斯9日勝利日，普丁出席莫斯科紅場閱兵。（圖／路透）

值得注意的是，普丁並未宣布全面動員或正式宣戰，也沒有透過演說威脅使用核武。但也沒有跡象顯示普丁計畫緩和衝突局面。

普丁此次談話罕見提及軍事損失，要求為二戰中遇難的俄國人以及在頓巴斯作戰喪命的士兵默哀一分鐘。事實上，俄方自3月下旬以來就沒有公布部隊傷亡統計數字，依據北約估計，多達4萬名俄兵在烏克蘭陣亡、受傷、被俘虜或失蹤。

另方面，俄羅斯日前的彩排都能見到空軍戰機排練，包括以Z字隊形飛越紅場上空。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）稍早表示，由於惡劣天氣因素影響，空軍閱兵的部分取消。只不過依據現場照片及影片，還能看到莫斯科的藍天白雲。

英國國防工業分析師德拉蒙（Nicholas Drummond）分析，今年在莫斯科的勝利日閱兵式算是非常低調，但許多人臉上流露出堅定決心，這代表普丁已鞏固權力，而不是被最近的事件削弱。

▼俄羅斯取消空軍閱兵。（圖／達志影像／美聯社，下同）

▲▼ 俄羅斯9日莫斯科紅場閱兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 俄羅斯9日莫斯科紅場閱兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 俄羅斯9日莫斯科紅場閱兵。（圖／達志影像／美聯社）

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