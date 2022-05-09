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「台灣不再是模範生」　衛報曝致命關鍵：政策朝令夕改、見招拆招

▲▼本土疫情。（圖／路透）

▲本土疫情持續延燒！英國媒體《衛報》專文報導。（示意圖／路透）

記者邱晟軒／綜合報導

台灣過去以「清零」為防疫目標，然而近期Omicron疫情襲來，引發國際媒體關注。英國權威媒體《衛報》（The Guardian）提到，拒絕嚴格封城的台灣正試圖創造「嶄新且成功」的新模式，不過也點出「防疫政策上的朝令夕改及準備不足」造成了許多民眾人心惶惶。

英國權威媒體《衛報》（The Guardian）今（9日）報導指出，迄今為止，香港、台灣和中國大陸是僅存的最後三個仍堅持清零的主要經濟體。在香港，該政策失敗了，最終造成了災難性的後果。在中國，堅定清零導致對經濟的嚴重破壞。然而，曾為清零模範生的台灣當局，面對Omicron海嘯，決定改採與鄰國截然不同的共存策略。

「這是台灣正確、且必然的決定」陳建仁接受訪問時表示，2021年11、12月多國出現Omicron確診潮時，當時他與其他學者就建議政府要開始轉向與病毒共存，而中央流行疫情指揮中心也決定，待追加劑覆蓋人數達40-45%後就推動政策，只可惜病毒從不等人，Omicron於3月就開始亂竄社區。

口罩、戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲本土確診病例仍在上升，專家預測三週後將達到高峰。（圖／記者屠惠剛攝）

新台灣模式

報導指出，台灣近期確診病例仍在上升階段，專家預測三週後將達到高峰，預計 2450 萬人口中將有約 350 萬人最終會染疫，多達 16,000 人死亡。不過隨著每天確診數字的增加，疫情指揮中心仍持續鬆綁防疫規範，包括取消了簡訊實聯制、縮短居隔時間，但仍要求民眾要戴口罩、盡量遠距上班、減少群聚，出現症狀就快篩，並且仰賴民眾自主通報、居家隔離。

在這個階段，台灣選擇走出自己的一條道路「新台灣模式」。所謂新台灣模式，指的是承認無法阻斷Omicron傳播，但可以試著平緩疫情曲線。

所以「新台灣模式」有效嗎？陳建仁認為「是的，新台灣模式有效」，他分析這波疫情的致死率仍然極低，且超過 99.75% 的 Omicron 確診病例是輕度或無症狀的，居民生活及企業運作如常，沒有封城，也沒有恐慌。

振興醫院感染科顏慕庸教授受訪時表示，儘管目前確診分流為醫療紓解壓力，不過面對這波疫情仍有不足，建議整合區域服務，降低就醫人潮。

確診數暴增也引發對政府見招拆招、不夠主動應變的批評。顏慕庸教授表示，與病毒共存是正確的決定，然而「大腦下了手腳無法應對的指令」，他認為政府沒有超前部署應對 Omicron 疫情海嘯。

▲▼本土疫情。（圖／路透）

▲有學者認為「政府沒有提前計劃應對 Omicron 海嘯的程序和準備」。（圖／路透）

人人自危

報導提到，台灣當局在防疫的規章制度上「朝令夕改」，同時點出包括官僚體系溝通失敗，導致2歲男童延誤送醫喪命、移工面臨不平等的防疫規定、長者、孩童族群疫苗接種率偏低等問題、以及仍有多數長者不願接種疫苗；經過心急如焚的家長不停遊說，政府也是近期才開放 12 歲以下可施打新冠疫苗。

一名麻醉護理師透露，目前醫院人力嚴重不足、工作超量卻沒有得到支援，「大家都蜂擁至急診室想做PCR檢測，但同時也排擠到其它急需接受治療的患者」。

醫療量能嚴重吃緊，沒有足夠的防護設備、備用設備替代因感染病毒、密切接觸者或需要照顧家人而休假的工作人員；相反，他們被告知只要檢測呈陰性就要繼續工作，並仍然受到禁止衛生工作者離開該國的大流行禁令。

報導提到，台灣人不介意排隊，能夠為了好評餐廳、免費贈品、知名景點拍照打卡都願意。然而，下午三點在公館某藥局外排隊人龍裡卻傳出抱怨聲，這不是方便離開工作崗位的時間，卻是唯一能夠買到快篩試劑的方式。面對排山倒海的指責，政府近期才開放非實名快篩買賣，對此，陳建仁坦言「政府並未準備足夠的快篩試劑」。

報導總結，全球病毒大流行後等待疫苗、藥方、溫和疫毒株出現至今已經過了很長的時間，疫情一定會有傷亡。台灣不再當清零模範生，更要在鎖國2年後示範自己是如何穩健重新走向全世界。

▼疫情升溫，民眾搶買家用快篩試劑。（圖／路透）

▲▼本土疫情。（圖／路透）

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