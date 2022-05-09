快訊／台灣地震「日本沖繩」也在晃！最大震度3

南韓總統文在寅今（9）日卸任，5年總統任期即將正式劃下句點， 上午10時（台灣時間上午9時）在青瓦台本館發表約12分鐘的卸任演說，他強調達成「像樣的國家」是每位國民的願望，而這份願望不會因卸任而停滯。同時，他談及南北韓關係、韓日關係，以及在新冠疫情中，政府屢將危機化為轉機，讓全球見證南韓的實力。