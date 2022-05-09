人夫愛上「包尿布」在家晃來晃去　妻崩潰離婚！他丟探視權怒上訴

▲澳洲一名男子熱愛包尿布，妻子無法接受而離婚。（示意圖／取自Pixabay）



記者吳美依／綜合外電報導

澳洲一名男子擁有特殊癖好，非常喜歡趁孩子不在時，穿著成人紙尿布，在家裡走來走去，妻子卻無法接受，最終分居離婚。他去年不慎在孩子面前露出紙尿布，遭法院禁止探視權後憤而上訴，卻於4月遭到駁回，如今預計將向高等法院再次提出上訴。

WION News等外媒報導，夫妻倆離婚後協議，只要爸爸不讓孩子發現怪癖，就可以持續執行探視權。但女方指控，前夫越來越過火，有次來接小孩時，還不小心把尿布露出來，讓她開始擔心對孩子造成負面影響，立刻決定採取法律行動。

▲妻子擔心，前夫的癖好對孩子造成負面影像。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



法官哈南（Hilary Hannan）認為，爸爸的特殊生活方式，將無法避免地對孩子心靈造成不利影響，因此下令禁止探視。但男子卻認為，他不會對孩子構成任何威脅，並且堅信自己只因尿布癖好而遭歧視。

男子向《每日電訊報》表示，「我一直同情並尊重其他少數群體的身分認同，他們只因為做自己，就受到迫害或差別待遇。在沒有孩童在場的情況下，我選擇在自己家裡做什麼，是我自己的事。這是一種無害的活動，不會影響任何人。」