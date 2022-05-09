菲律賓大選不平靜！南部投票所傳槍響　3維安人員慘死

▲菲律賓9日舉辦全國大選，但南部地區卻傳出多起暴力事件。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／綜合報導

菲律賓9日舉行全國大選，但從前晚開始就接連發生多起攻擊事件，南部動盪地區更有持槍歹徒闖入投票所，導致3名現場的維安人員死亡。馬京達瑙省（Maguindanao）8日晚上更爆出5起手榴彈爆炸事件，造成至少9人受傷，也被懷疑與選舉有關。

根據《法新社》報導，菲律賓全國大選9日正式登場，然而由於當地槍枝法管制不嚴格，因此每逢選舉就會遭遇局勢動盪的混亂情況，甚至爆發武力衝突。南部民答那峨島（Mindanao Island）布魯安（Buluan）的一間投票所則在開放投票後不久，突然傳出槍響。

該投票所是設立在校園內，所有民眾聽到槍聲後，隨即嚇得四處逃竄。警方表示，當時一名持槍歹徒闖進投票所並開槍掃射，導致現場3名維安人員死亡，1名維安人員受傷。據悉，當地本來治安就不佳，有多個武裝團體龍蛇雜處，涵蓋共產主義叛亂者與伊斯蘭主義激進分子。

事實上，馬京達瑙省（Maguindanao）8日晚間也接連發生爆炸案件，達都溫賽鎮（Datu Unsay）出現4起手榴彈連環爆炸案件，造成至少9人受傷，年齡介於16歲到47歲。而沙里夫阿瓜克（Sharif Aguak）同時也發生了1起手榴彈爆炸事件，所幸並未造成人員傷亡。

警方表示，目前尚未有人出面宣稱作案，但懷疑與選舉有關，詳細情形仍需深入調查後才能釐清。

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