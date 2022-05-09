俄羅斯勝利日！海參崴遊行先登場　普丁準備發表烏克蘭演說

記者詹雅婷／綜合外電報導

俄羅斯各地9日迎來勝利日，遠東城市海參崴（Vladivostok）的慶祝活動已經開始，大批人潮湧上街頭觀看遊行。稍晚俄羅斯總統普丁就會在莫斯科發表演說，分析指，普丁可能會利用這場演說提高公眾對烏克蘭軍事行動的支持。

綜合BBC、法新社等外媒報導，當全世界目光都集中在莫斯科紅場等待普丁演說時，俄羅斯各地的慶祝活動及遊行已經展開，第一波就從遠東地區開始。在海參崴，大批人潮湧上街頭，觀看紀念1945年俄羅斯戰勝納粹德國的年度遊行，許多人舉著當年參加戰爭的親屬照片。

Victory Day parades begin in Russia.



People in Vladivostok take to the streets to watch the annual parade marking Russia's 1945 victory over Nazi Germany.



This year's parades aim to justify Russia's war in Ukraine, which has gone on longer and cost more than Moscow expected pic.twitter.com/l2aeMeRfAj — AFP News Agency (@AFP) May 9, 2022

不過令各界高度關注的是位在莫斯科紅場的閱兵儀式，以及普丁稍晚會針對烏克蘭戰爭發表何種言論。依據NHK報導，莫斯科紅場的慶祝活動即將展開，普丁會在活動期間發表談話、舉行閱兵典禮，預計將有1萬多人參加，並展示最先進武器。

分析人士指出，普丁可能利用演說的機會，提高俄羅斯國人對烏克蘭特別軍事行動的支持。先前有說法指出，普丁很有可能會趁此機會對烏克蘭正式宣戰，藉此發動大規模動員，但克里姆林宮已否認相關傳聞，指責這是在胡說八道。

普丁今年2月24日下令對鄰國烏克蘭發動特別軍事行動。莫斯科當局宣稱，俄方此舉目的在讓烏克蘭去軍事化及去納粹化，剷除西方鼓吹的反俄羅斯民族主義。

▼ 俄羅斯城市新西伯利亞5月9日舉行勝利日閱兵活動。（圖／CFP）

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