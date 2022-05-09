名導陳玉珊開「甜甜圈店」與合夥人鬧翻　互控侵占強制結果出爐

▲導演陳玉珊與人合夥開店卻鬧翻，互控多項罪名結果都不起訴。（資料照／記者林敬旻攝）

記者劉昌松／台北報導

《我的少女時代》導演陳玉珊與蘇姓女友人合夥開設甜甜圈店，前年卻鬧不合，陳指控蘇女和丈夫故意把店門鎖起來，不讓她進去，還搬走店內生財器具，蘇女則反控陳女把店內的夾子、包裝耗材等都攜帶走，雙方互控侵占、妨害自由等多項罪名，台北地檢署調查認為，全案僅是合夥契約問題，雙方各有主張立場，9日處分不起訴。

陳玉珊(改名陳融萱)提告指控，她在2020年11月間，想要進去與蘇女合夥的基隆路甜甜圈店時，被蘇女和丈夫鎖在大門外，她進出自己投資店面的權利遭到限制，而蘇女卻走收銀機等生財器具，涉嫌侵占、妨害自由強制等罪。

蘇女則辯稱，拿走的機具是她的投資項目，只是怕被人拿走，所以暫時放到隔壁業者店內，蘇女並反控，陳玉珊拿走了店內的叉子、夾子、包裝器材等物品，此外，店內還無緣無故被多裝了1個WIFI攝影鏡頭，也涉嫌侵占等罪。

檢察官受理案件後調查認為，當時陳是以公司名義，和蘇合夥開甜甜圈店，雙方對於合夥的權利義務並沒有談清楚，加上蘇女現在正打民事官司，想拿回合夥出資款，顯然雙方仍需釐清相關契約關係，無證據顯示雙方行為有涉及不法，因此處分不起訴陳、蘇以及酥的丈夫。