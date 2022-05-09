她獨遊印度「險遭2男性侵」！警秒抓28人供指認　只花3小時破案

▲女子被當地人騙到樹林，差點失身。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者王佩翊／綜合報導

立陶宛一名25歲女子獨自到印度旅遊，當時她搭乘巴士到安德拉邦的一個村落，隨即遇到兩個好心的年輕人要帶路。女子就這樣被引到深山樹林，沒想到兩名陌生男子突然性情大變，企圖性侵她。經過被害人強力反抗，才得以脫險。事後警方接獲通報，透過搜查在短短3小時內就找到了28名嫌疑人，並全數交給女子指認，馬上揪出2名兇手。

根據《新德里電視台》報導，這名來自立陶宛的25歲女子3月獨自來到印度旅遊，她3月8日結束在斯里蘭卡的行程後，便搭乘巴士到安德拉邦的一個村落。當天下午2時3分左右，她偶然遇到2名陌生男子好心要幫她帶路。女子不疑有他，隨即跟著28歲與26歲的嫌犯走。

沒想到被害人就這樣被引到山林內，2名嫌犯見四下無人，隨即聯手要性侵她。被害人奮力掙扎求救，並在危急時刻成功脫逃。不過待附近民眾趕往現場時，2名嫌犯早已逃之夭夭。

警方獲報後，在短短3個小時內，就找來28名可疑人士供女子指認，而被害人也立刻認出2名惡狼。為了趕在被害女子出國前解決此案，當地警方與法院都加快調查與審訊的速度。最終，法院在5月5日做出判決，判處2人7年有期徒刑，並罰款1.5萬盧比（約新台幣5778元）。

法院通知女子判決結果時，她因當地警察與法院的協助深受感動，並錄製影片大讚司法機關的超高效率。

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