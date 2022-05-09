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俄幼稚園「娃娃兵」大遊行！扮成Z字坦克、戰鬥機　歡慶勝利日

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯今日（5/9）迎接勝利日，慶祝蘇聯在二戰打敗納粹德國77周年，就連幼稚園也舉辦遊行，只見稚嫩孩童揮舞俄羅斯國旗，身穿二戰軍服，以及紙板拼裝而成、寫有「Z字」的二戰坦克，還有人打扮成士兵、軍醫及戰鬥機，影片在社群媒體上瘋傳。

▲▼俄羅斯幼稚園小朋友打扮成Z字坦克遊行 。（圖／翻攝推特@aliev_aliev）

▲俄羅斯幼稚園小朋友打扮成Z字坦克遊行 。（圖／翻攝推特@aliev_aliev）

影片中，孩子們雀躍地模仿行軍，而他們身上的「Z字」正是支持本次烏克蘭侵略行動的重大象徵。與此同時，老師也身穿蘇聯風格服裝，面帶微笑維持著現場秩序。但是，目前尚不清楚這間幼稚園位在俄羅斯何地。

莫斯科每年勝利日都在紅場（Red Square）舉行盛大閱兵典禮。西方分析人士預測，普丁將趁著這個極具象徵性及宣傳意義的節日，正式宣布對烏克蘭開戰，或者宣稱在烏克蘭取得重大軍事勝利。儘管如此，一些數據估計，俄軍陣亡人數恐多達2.5萬人，且在烏克蘭東部及南部的攻勢也停滯不前。

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