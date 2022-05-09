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俄羅斯「勝利日」紅場閱兵將登場！8大亮點曝光　恫嚇西方意味濃

▲▼ 俄羅斯勝利日閱兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 俄羅斯將於勝利日閱兵。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

俄烏戰爭持續至今超過70天，不過俄羅斯將於今（9）日在莫斯科紅場舉行紀念舊蘇聯戰勝納粹的偉大護國戰爭勝利77周年閱兵，對於俄羅斯而言無非是最神聖的節日，不僅總統普丁將親自主持閱兵，此次閱兵更共計1.1萬軍人參加、131件現代武器裝備、77架固定翼飛機與直升機，當中包括「末日戰機」、伊斯坎德爾彈道飛彈等。

綜合外媒報導，俄羅斯早在當地時間7日就針對紅場閱兵進行彩排，當中可以見到多樣俄軍現代化武器，成為今年紅場閱兵的一大亮點，包括素有「飛行中的莫斯科」之稱的伊爾-80（Il-80）末日指揮機。

▼「空中莫斯科」伊爾-80末日指揮機。（圖／路透社）

▲▼「空中莫斯科」伊爾-80末日指揮機。（圖／路透社）

伊爾-80的作用等同於美軍核戰空中指揮機，一旦核戰爆發時會載運俄羅斯總統在內的最高階政府官員升空，不僅可從空中躲避來自核戰的影響，還可以不間斷地指揮三軍，恫嚇西方意味濃厚。不過雖然該架戰機蘊含大量技術，但具體細節是俄羅斯無法對外公開的國家機密。

同時，俄羅斯生產的伊斯坎德爾-M彈道飛彈系統也將於此次紅場閱兵中亮相，其最大射程達500公里、可以進行移動，可攜帶核彈頭或是常規彈頭。亞爾斯洲際彈道飛彈系統也將於紅場閱兵亮相，其具備超強機動能力與突破防禦的能力，近年曾在多次軍演中亮相。而配有自動制導火控系統的122毫米口徑「旋風-G」（Tornado-G）多管火箭砲系統也將首次亮相。

▲▼渠球最大運輸直升機米-26在勝利日彩排通過莫斯科。（圖／路透社）

▲全球最大運輸直升機米-26在勝利日彩排通過莫斯科。（圖／路透社）

另外，全球最大的運輸直升機米-26將從紅場上空飛越而過；而號稱衛國戰爭時期的傳奇T-34坦克、俄製颱風裝甲車、T-14阿瑪塔主力戰車、S-400防空導彈系統也將出現在接受檢閱的機械化部隊。

《俄新社》指出，俄羅斯全境28座城市將同時舉行勝利日閱兵，總計參與人數高達6.5萬人，預計合計約2400件軍事武器與裝備、460多架飛機參與。

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