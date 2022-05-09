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尹錫悅明接任南韓總統！0時起成三軍統帥　邀文、朴出席就職典禮

▲▼國民力量總統候選人尹錫悅。（圖／路透社）

▲尹錫悅將於10日正日就職為南韓總統。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統當選人尹錫悅將於明（10）日午夜0時起全面接掌三軍統帥權，並於上午前往位於首爾汝矣島的國會議事堂正式就職，預計上午11時起將發表25分鐘的就職演說，主要聚焦自由、人權、市場經濟、公平正義、合作等，前任總統文在寅、朴槿惠將出席就職典禮，之後旋即前往位於首爾市龍山區國防部大樓的總統辦公室，「龍山時代」宣告揭幕。

根據《韓聯社》，今年3月9日當選第20屆南韓總統的尹錫悅將於10日正式就職，午夜0時起將會在首爾市龍山區的總統辦公室（前國防部新大樓）地下防空洞，接收來自聯合參謀本部的報告，接掌三軍統帥權，首爾鐘路區的普信閣也將舉辦敲鐘儀式，宣告新時代的展開，再前往國會參加就職典禮前，尹錫悅將會先行參謁國立顯忠院。

▲▼總統辦公室遷移至首爾龍山區的國防部新大樓。（圖／達志影像／newscom）

▲總統辦公室遷移至首爾龍山區的國防部新大樓。（圖／達志影像／newscom）

總統就任準備委員會委員長朴柱宣（박주선）向《韓聯社》透露，屆時尹錫悅抵達國會議事堂，將會下車徒步180公尺、走上國會前院的講台，向一旁的民眾問候、開放拍攝自拍照，強調「親民」的方式是就職典禮的主軸，同時來自大邱（慶尚道）的男童、來自光州（全羅道）的女孩將上前獻花，象徵打破東西（地區）之間的政治對立。

＊註：南韓政治版圖中，位於西南部的全羅道是象徵進步派（泛共同民主黨）的大本營，與之對立的是東南部的慶尚道，慶尚道為象徵保守派（泛國民力量）的大本營。

尹錫悅發表完就職演說後，講台左右兩側螢幕將會實況轉播青瓦台在開放民眾入場參觀後的盛況。在就職典禮結束後，尹錫悅將不再進行車隊遊行，而是直接前往首爾市龍山區總統辦公室附近的兒童公餘與敬老堂，之後回到首爾市瑞草區的自宅前舉辦簡單的慶祝活動。

▲▼尹錫悅12日前往大邱拜訪前總統朴槿惠，邀請朴槿惠出席總統就職典禮。（圖／路透社）

▲尹錫悅4月12日前往大邱拜訪前總統朴槿惠，邀請朴槿惠出席總統就職典禮。（圖／路透社）

從今（9）日起，尹錫悅將分別接見參加總統就職典禮的外國使節團，包括前日本首相鳩山由紀夫、英國亞洲事務國務大臣阿曼達•米林（Amanda Milling）、美國副總統賀錦麗丈夫任德龍（Doug Emhoff）、中國國家副主席王岐山、新加坡總統雅各布（Halimah Yacob）、中非總統圖瓦德拉（Faustin-Archange Touadéra）。

就職典禮當天下午，國會大廳將舉辦慶祝活動，之後在新羅酒店迎賓館邀請外賓出席晚餐，包括國會議長、大法院長、憲法裁判所長、中選會委員長以及外國使節團，此外還包括三星電子副會長李在鎔、現代汽車集團鄭義宣、SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨、樂天集團會長辛東彬等五大財閥首長。

▼尹錫悅妻子金建希(右)將出席總統就職大典。（圖／達志影像）

▲▼尹錫悅妻子金建希(右)將出席總統就職大典。（圖／達志影像）

▲▼文在寅、金正淑9日上午前往顯忠院與孝昌公園參謁捻香。（圖／達志影像）

▲文在寅、金正淑9日上午前往顯忠院與孝昌公園參謁捻香。（圖／達志影像）

另外，即將卸任的南韓總統文在寅、前總統朴槿惠、前總統李明博夫人金潤玉、前總統全斗煥遺孀李順子也會參加尹錫悅的就職典禮；至於尹錫悅的妻子金建希從選前就備受關注，確定將出席就職典禮。

據悉，文在寅任期的最後一天上午先是與妻子金正淑參謁國立顯忠院，接著前往青瓦台本館發表國會演說，預計下午6時將與金正淑一同走出青瓦台大門，在卸任前向前來迎接的各方人士與支持者們告別。

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