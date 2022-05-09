陳時中估5／20進入疫情高峰「連燒22天」　鬆口「7月可解封口罩」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎肆虐至今，台灣也將在這波本土疫情過後，走向和病毒共存，民眾也相當關心何時有望全面解封？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中鬆口表示，預估5/20~6/10會是這波疫情高峰，7月中疫情差不多往下走，醫療量能就會比較充足，開放機會會比較高。媒體也追問，是否也代表7月中解除口罩令機會很高？他則坦言「當然。」

針對解封邊境，陳時中昨表示，未來邊境會開，「我前面預測7月多疫情變化就可以，不過現在病例這麼多，國外進來幾百個，對醫療造成壓力，不是怕感染，是增加我們醫療量能的負擔」，等疫情下降、醫療量能有的時候就會開邊境，現在沒有開，是要保留醫療量能。

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另外，今也傳出指揮中心有意將新冠肺炎從第五類改為第四類，陳時中今上午出席立法院時證實「等這波疫情過了，才會開始做準備。」他也解釋「第五類是強制管制，第四類是一般管制。」至於時間點是否會落在7月，陳時中則還未把時間訂好，僅保留回應「可能吧。」

而針對疫情高峰，陳時中也預估5/20~6/10會是高峰期，算下來疫情恐連燒22天。他表示，邊境放寬要看醫療量能，以現在疫情而言，放的機會不大，進來確診如果還是很多，醫療量能就要增加，所以這情況下不適合的。

陳時中說，5月底到6月初是疫情高峰，7月差不多往下走，醫療量能就會比較充足，開放機會會比較高。媒體也追問是否代表「7月中之後拿下口罩機會變高？」他則鬆口回應「當然，但還是比較希望有些不要放那麼快，戶外和空曠場所當然可以慢慢放。」