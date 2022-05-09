全球首富馬斯克住「44坪老房子」！房價連台北2坪廁所也買不起

▲馬斯克（Elon Musk）曾被女友爆料，生活品質超差，還要住組合屋。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

全球首富馬斯克身價超過2600億美元，然而搬到德州的他，卻被《每日郵報》獨家披露，新的落腳之處竟是僅44坪的組合屋，價值只有5萬美金（約新台幣113萬元），在台北甚至連一間2坪大的廁所都買不起。不過新家看似簡陋，卻也有很多優點，例如距離Space X工廠很近，且維安級別高，除了馬斯克的隨身保鏢外，屋內外也架設了十幾支監視器。

根據《每日郵報》報導，馬斯克的新家是一棟建於1970年代的老房子，雖然才44坪，但是有3房、車庫以及大片空地。屋頂全是特斯拉的太陽能板，後院則有專門為小孩設計的兒童遊戲區與鞦韆。馬斯克同時也安排保鑣住在隔壁。

馬斯克76歲的鄰居吉姆（Jim Crawford）證實了相關消息。他表示，馬斯克通常很晚才會回家，不太和鄰居互動，也很少出門。吉姆直言，「他有跟我們揮過手啦 ，但是從來沒有邀請我們進去，或是說聲哈囉。」事實上，馬斯克出入時，身旁都有保鑣，因此鄰居也無法輕易靠近他。

據了解，馬斯克目前的住處產權屬於Space X，他再向Space X租用。不過根據《住展雜誌》統計，台北市今年Q1新建案房價為每坪97.3萬元，就快靠近百萬大關，馬斯克身為全球首富，在德州住的房子價值僅5萬美金（約新台幣113萬元），相同價格就連台北的2坪大廁所也買不起。

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