他吃2口披薩「昏厥慘死」　竟是加了這一味！唇喉紅腫休克亡

▲詹姆斯（James Atkinson）對花生過敏，吃2口外送披薩後休克死亡。（圖／翻攝crowdjustice.com、當事人Instagram）

記者吳美依／編譯

英國紐卡索（Newcastle）男子詹姆斯（James Atkinson）訂購一份印度咖哩香料烤雞披薩（chicken tikka masala pizza ），未料才吃2口，嘴唇及喉嚨竟紅腫不堪，隨後休克倒地，經急救後仍宣告不治。原來，他對花生嚴重過敏，而披薩店疑似在製餐過程中撒了花生粉，卻沒有標註任何過敏原資訊。

《每日郵報》報導，詹姆斯和室友透過外送平台戶戶送（Deliveroo）訂購披薩當晚餐，出現症狀後被緊急送往皇家維多利亞醫院（Royal Victoria Infirmary），儘管施打2劑腎上腺素，卻仍心臟驟停，並於晚間9點21分宣告不治，距離吃下披薩僅約1個小時。

詹姆斯過去就曾在老爹披薩店（Dadyal Pizza）點餐，卻不知道業者何時開始在餐點裡撒花生粉。老闆烏爾哈克（Gulfam Ulhaq）表示，員工們得知死訊，全都震驚不已。

父母表示，詹姆斯自從十幾歲開始就知道自己對花生過敏，因此「總是非常謹慎」確認食材，沒想到仍無法躲過這一劫。他們呼籲提供更明確的過敏原資訊，例如「在外送菜單上清楚、完整地列出每一種食材，並在外帶盒貼上含過敏原的貼紙。我們永遠不知道這是否能夠拯救詹姆斯，但這是早就應該做到的。」

詹姆斯2020年7月才剛大學畢業，卻不幸英年早逝，時隔近2年，全案調查結果將於本月10日公布。